【離奇肢解】日本詭異分屍案1年後再有新進展　遺體殘肢驗出2種DNA

▲ 日本栃木縣日光市2022年1月發生一宗離奇分屍案。（圖片來源：Facebook 栃木県警察 採用チーム）

日本栃木縣日光市2022年1月發生一宗離奇分屍案。警方在一處高爾夫球場遺址發現一個裝有男性殘肢的行李箱及袋子。而警方最近透露案件新進展，發現從遺體上竟驗出兩種DNA。

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據日本媒體《下野新聞》報道，日光市警署在2022年1月接獲市民通報，於市內高爾夫球場斜坡上，發現分別由一個行李箱及一個運動袋裝著的人體殘肢。其中手提箱裝著的是軀幹，而運動袋中裝的是從肚臍以下到膝蓋以上的下半身。而距運動袋400米外，更發現了一個裝著頭部、雙臂及一個膝蓋的膠袋。

警方把此案列為棄置遺體案進行調查，推測死者為男性，年齡在40至70歲之間，身高約1.6至1.7米之間，血型是A型，從屍塊估計已死亡約數個月至數年。

今年2月左右，警員在日光市一處建築物內，又發現了人體腿部殘肢以及其他物品，經比對與早前發現的遺體屬同一死者。

警方近日再公布案情，經檢驗後指從死者遺體驗出了兩種DNA，推測死者很有可能是曾接受過骨髓移植治療的人士，並估計是日本、韓國或中國等地的東亞人種。

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責任編輯：羅嘉欣