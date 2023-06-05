【搶人才】「高才通」已接獲近2.7萬個申請　其中約5千人已到港

▲ 截止四月尾，「高才通」已接獲近2.7萬個申請，其中約5千人已到港。（陳國峰攝）

何啟明指，政府現時推出三種優化輸入人才計劃助力企業聘用內地及海外人才，解決人手短缺問題。其中「高才通」計劃於去年底開放申請，截至四月底，已接獲近2.7萬個申請，其中1.7萬已獲批，有1萬人已領取簽證/進入許可，當中約一半已經到港。

勞福局表示，政府推出的「高端人才通行證計劃」，截止4月30日，收穫26,870人申請，獲批人數17,041人，已有10 367人領取簽證/進入許可，當中約一半已經到港。何啟明表示，由於不少申請者是舉家遷至香港，所以需要一定時間處理各項事務。

「高才通」計劃下有三類申請者可在沒有獲得本地僱主主聘用的情況下申請來港簽證。其中A類申請者需要在申請前一年的年薪達到250萬港幣或以上；B類申請人需要在過去五年畢業於全球排名前100名的大學，並具三年工作經驗；C類申請人需於五年內畢業於世界前100名大學，無需具備工作經驗，但每年僅有1萬個名額。

何表示，政府剛宣布擴大「人才清單」，把涵蓋的專業由原有 13 項增加至 51 項，即時應用 於多個輸入人才計劃，僱主可以藉此招聘行業專才，吸引更多高質素人才來港，滿足香港發展需要。

據統計處數字，本港勞動人口在過去三年大約減少19萬左右。何啟明指，勞動力短缺對香港經濟發展構成隱憂，指背後由多個原因導致，政府會進一步檢視勞動力結構不平衡問題，討論改善方案。

何啟明指出，本港勞動人口減少，除了過去幾年多了專業人士及中產階級移民外，不少於二戰後60年代出生的人在近年達到退休年齡，每年退休人數達五萬人左右。加上疫情期間，持單程證的人無法前來香港工作，導致基層工作請人更加困難。

他表示，目前香港的勞動結構為四成人為初中以下學歷，四成人為大專以上學歷，另有兩成人處於中間地帶。但隨着出生率逐年降低，基層請人愈發困難。他表示，勞動力減少確實對香港經濟發展構成隱憂，政府會於內部檢討並討論改善方案。

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記者：解青羽