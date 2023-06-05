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【家居好幫手】德國寶UVC智能晾衫架極速乾衣　有升降功能輕易晾掛衣物

休閒消費 15:14 2023/06/05

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熱門 林作 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

德國寶全新UVC智能晾衫架(ADR-289)，配備自動升降晾衣杆，讓您可按身高自行調整下降幅度，簡單易用，長者亦能輕鬆使用，從此毋須再伸手企高！

香港家庭為善用空間一般都將晾衫架設於高處，每次晾衫都需要使用衣叉或「擔櫈仔」，既麻煩、浪費體力又危險，而且每次遇上打風落雨或潮濕天氣，衣服「晾極唔乾」甚至發出一陣「嗡味」！

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想讓晾衫變得更輕鬆？當然要在家中安裝德國寶全新UVC智能晾衫架(ADR-289)，配備自動升降晾衣杆，讓您可按身高自行調整下降幅度，簡單易用，長者亦能輕鬆使用，從此毋須再伸手企高！

更特設風乾及烘乾兩大模式極速乾衣，配合UVC高效殺菌防霉，無論陰天雨天或回南天，都能輕鬆晾乾衣物，從此晾衫不再受天氣環境所限制！

特別配備自動升降功能，只需用遙控器簡單按下降鍵，德國寶UVC智能乾衣架的晾衣杆將自動下降最多達1.3米至您觸手可及的位置，您亦可按身高自行調整最適合的下降幅度，從此無需再使用衣叉遺無需再企高，無論長者、家庭主婦或身高較矮小的人士都能輕鬆晾掛衣物。

UVC智能乾衣架的晾衣杆上共設有32個衣架孔，其承重量高達35公斤，相當於一家四口足足一周的洗衣量，即使頻繁洗衫亦不怕沒地方晾掛。

UVC智能乾衣架的晾衣杆上共設有32個衣架孔，其承重量高達35公斤，相當於一家四口足足一周的洗衣量，即使頻繁洗衫亦不怕沒地方晾掛。

而晾衣杆更採用可伸縮設計，1.3至2.2米長自由伸展，可晾曬床單、棉被等大型床上用品，或一次晾乾全家衣物，尤其適合經常洗衣服的您！

德國寶UVC智能乾衣架針對香港潮濕多雨的氣候特別設計，為配合不同衣物的質料和特性，您可自由選擇「風乾」或「烘乾」兩大模式。

德國寶UVC智能乾衣架針對香港潮濕多雨的氣候特別設計，為配合不同衣物的質料和特性，您可自由選擇「風乾」或「烘乾」兩大模式。例如羊毛、純棉、絲綢等忌高溫衣物可使用風乾模式以加速晾乾；而尼龍、牛仔布等則可使用烘乾模式，透過低溫暖風極速烘乾，從此不怕衣服晾本唔乾，無論陰天雨天或回南天，都能輕鬆晾乾衣物。 

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責任編輯︰陳珈希

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