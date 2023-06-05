【一機二用】德國寶無線乾濕拖地吸塵機　同時吸塵和拖地省力省時間

▲ 德國寶全新無線乾濕拖地吸塵機(WVC-21DC)，一機取代傳統吸塵和拖地。

一般清潔家居都習慣先吸塵﹑後拖地，同樣位置走兩次，將全屋地板掃兩次，既浪費時間又浪費力氣，尤其大家衛生意識高咗，一日清潔幾次，真的花費不少時間！

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特別為您推薦德國寶全新無線乾濕拖地吸塵機(WVC-21DC)，一機取代傳統吸塵和拖地，無論乾濕垃圾都一吸就乾淨晒，地板、地氈一機適用；採用獨特慳力設計，無需用力單手使用，更貼心設有自我清潔功能，AutoClean 一按自動清洗刷頭，極之方便！真正慳力、慳時間！

德國寶全新無線乾濕拖地吸塵機，配備雙獨立智能 BLDC 摩打，以高速氣流產生 11kPa 超強旋風吸力和離心力，高效除塵兼吸走各種垃圾雜物。

▲ 德國寶全新無線乾濕拖地吸塵機(WVC-21DC)，一機取代傳統吸塵和拖地。

滾刷每分鐘高速轉動達550次，強力擦洗地板及地毯，深入縫隙去除深層污垢和頑固污漬。另外可視乎環境狀況，於清水箱加入適用的清潔劑同時使用，吸塵、拖地、消毒同步進行，地一次到位，免卻繁複傳統先吸後拖，費時又費力。

使用者可視乎情況，靈活切換「地板」及「地毯」兩大模式，家居、辦公室、酒店一概適用。配合微電腦精密控制滾刷出水量，拖地後地板不會殘留大量水漬，免卻傳統拖地後等地吹乾的煩惱。

▲ 無線乾濕拖地吸塵機(WVC-21DC)充滿電後可連續使用約40分鐘，全程無線使用，隨手拿起隨時吸塵兼拖地，特別適合家中有小孩或毛孩的家庭！

此外，它充滿電後可連續使用約40分鐘，全程無線使用，隨手拿起隨時吸塵兼拖地，特別適合家中有小孩或毛孩的家庭！

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責任編輯︰陳珈希