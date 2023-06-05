【深水埗殺女案】29歲印籍女子枕頭殺3女兒　案件疑涉家庭感情問題

▲ 警方今日下午交代案情。（黃傑偉攝）

深水埗發生倫常血案，事件中3名女童死亡。警方今早接獲一名女子報案，指其丈夫在深水埗桂林街115號一唐樓單位，懷疑以刀斬傷其3名年幼女兒，年齡介乎2至5歲。惟經調查後發現，報案女子疑謊報案情，3名女兒實際是由她所殺。詳情即看：【下一頁】

警方今日（5日）下午交代案情。西九龍總區刑事總部警司鍾雅倫稱，警方今早11時許接報，指在深水埗桂林街115號一單位內發生命案，警員接報後在一間劏房內尋獲一名印度籍女子，調查後發現劏房睡房木門反鎖，人員爆門後在床上發現3名女童陷入昏迷。救護員將3名女童送院搶救，惜終告不治。

初步調查指，3名女童身上無表面傷痕，現場亦未發現利器藥物，由於案件牽涉多名死者，西九龍重案組接手調查。初步相信，該名29歲印度籍女子是3名女童的母親，不排除她早前親手以枕頭焗死3名女童。該女子其後致電居於新界的母親稱「殺咗人」。女子母親隨即着其兒子報案。

警方以謀殺罪拘捕該名29歲女子，調查發現女子與3名受害女童在上址居住約1年，並已與丈夫分居一段時間。涉案女子無業，其中2名女兒正就讀幼稚園，而另一名女兒則尚未入學。而調查顯示，涉案家庭今早並無發生爭執，相信案件亦不涉及其他人。

警方調查相信，案件牽涉家庭感情問題，相信與已分居的丈夫有關，不排除牽涉第三者，或不希望女兒交由他人照顧等原因。至於死者父親，警方相信他今早並未與疑犯發生爭執，與疑犯及3名女兒已有一段長時間未聯絡。

鍾雅倫指，案發單位較為細小，面積約200呎，有一房一廳。警方暫時在枕頭上發現少量血跡，並在其中一名女童屍體的嘴、鼻發現血跡，不排除是由枕頭致死。調查相信，3名女童在送院時，已死去1、2小時，相信案發時間是今日早上。死者死因仍有待驗屍後確認。

鍾雅倫形容，人員破門時該名29歲印籍女子正於劏房之內，精神狀況正常，未有大吵大鬧。而據調查所得，該名疑犯並無精神病紀錄，亦未找到以前或現在正接受精神病治療的相關紀錄。此外，有關家庭亦未有家庭暴力的相關紀錄。

警方向社署了解後，得知女疑犯早前有社工跟進，但至去年年底，檔案已經結案。

鍾雅倫稱，案件屬嚴重家庭暴力事件，3名年幼無辜女童遇害，警方高度重視，必定會全力調查。

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記者：黃穎津