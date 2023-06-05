透明牙套點樣揀？ 一文看清時下隱形牙箍品牌

一排又白又齊的牙齒的確可以為笑容加分，所以不少牙齒不齊的人都會選擇箍牙，除了可以矯正不同的牙齒問題外，有很多真實例子更可以修飾臉型，同時變美，一舉兩得。近年很多人都紛紛選擇透明牙套來代替傳統鋼箍，既美觀又較為舒適，可是市場上愈出愈多隱形牙箍品牌，大家都聲稱能夠做到排齊效果，到底能做到的效果是否一樣？消費者應該如何選擇？如果有做資料搜集，可能常看見坊間出現不少箍牙「中伏」個案，所以在選擇時應格外留神，否則隨時損失金錢之餘，更可能「唔郁好過郁」，導致牙齒脫落。今次就為大家分析市面上隱形牙箍品牌，看看哪一個最適合你！



矯齒重拾健康美齒



點先為之美觀及健康的牙齒？大致是牙齒排齊，但其實效果差少少，觀感可以差好遠，例如牙齒中線是否對齊，牙齒上下咬合是否和諧；即是上下排牙如齒輪般環環相扣，如無法像齒輪般契合，便會影響咀嚼功能。另外，牙齒的距離感和弧度都很關鍵，上排牙包覆下排牙，上下門牙前後距離感應有2-3mm，說話咀嚼時才不會互相過度撞擊；牙齒的距離要適中，食物才不會容易藏於牙縫，導致不同的牙周問題。最後是對美學的追求，牙齒的角度好重要，要好看不太突出也不過入顯老，需要有完美的笑容曲線。所以如果想透過箍牙改善外觀及重拾健康的牙齒，選擇時絕不可馬虎貪平，要確保牙齒走向理想和諧的排列和角度。

現時為人選擇的隱形牙箍，其原理是透過一系列透明牙套，需360度緊貼牙齒，以溫和持續的力度移動牙齒及牙腳，而每副牙套都有階段性，從而達到最終預測的矯齒成效，重拾健康美齒。

慎選箍牙品牌免「中伏」



因此，物料是否能360度緊貼牙齒，及設計者（牙醫）是否能根據實際狀況，設定精準移動力度是非常關鍵，能影響效果的美觀度！坊間的透明牙套看似一樣，其實大有不同，單是牙套剪裁設計就能影響舒適度、貼牙度。例如某些品牌劃一以直線剪裁設計，未必能緊貼牙齒，更有機會弄傷牙齦，部分亦沒有適當配合附件粒粒去增加施力點，減弱矯齒效果。而物料上，某些牙套使用「單層物料」，在經常需要除戴下，因不夠回彈性而影響貼牙度，從而拖延矯齒進度。

此外，並不是所有品牌都有牙醫主理，現在流行很多「自助式」或「半自助式」的隱形牙箍服務，用家只有數次會見牙醫診斷情況，有部分甚至沒有牙醫跟進，如箍牙中途出現問題亦求助無門，亦很容易因不同的因素如新陳代謝速度不同、牙齒移動不似預期等，而在這個時候沒有牙醫能為你親身調整療程，影響牙齒矯齒的效果，更隨時影響牙齒整體和諧結構，變成「危樓」，隨時甩牙，因而出現不少「中伏」個案。



選擇透明牙箍前5問



因此，在開始選擇透明牙箍矯齒前，大家應該先向箍牙品牌／牙醫詢問5大問題，確保療程適合自己才開始，減低「中伏」機會。

1. 整個療程是否由自己選擇的牙醫負責及跟進？

2. 在諮詢過程中，會否照x-ray及數碼口腔掃瞄有精準牙齒數據？

3. 療程可以達到甚麼效果？會否需要剝牙／磨牙？有否不同的矯齒個案分享？

4. 開始療程後，如果有箍牙上的問題，是否直接聯絡牙醫，還是只是透過聯絡專員？多久覆診一次？

5. 使用的牙套是是否用複合層物料、有加入附件技術？

為了更方便大家了解隱形牙箍品牌的大不同，我們整合了以下圖表，大家可從中簡單比較坊間常見的隱形牙箍品牌︰

全程有註冊牙醫跟進療程 更安心有效



一生人一般只箍一次牙，不想「爛尾」收場，最重要找信任的牙醫及品牌。從圖表所見，I品牌物料採用複合層，力學設計到位，由註冊牙醫主導及跟進整個箍牙過程，令消費者更安心及信心。品牌I其實就是Invisalign隱適美，超過25年的矯齒科技，現時全球已經超過1,500萬位真實用家*使用，其牙套用上獨有的SmartTrack指紋複合層物料製造，加上如波浪的「U型牙齦貼合剪裁」，更貼服、舒適，而且方便佩戴及除下，能做到精準持續的力度矯正牙齒，同時牙醫亦會因應情況配合附件粒粒，增加施力點，幫助移動牙齒。最重要一點是，Invisalign隱適美由講解、診斷、設計療程，都由牙醫主導及全程跟進，更會安排每4至8週定期覆診一次，由牙醫緊貼你的矯齒進度，如發現牙齒移動有異，便會即時調整療程計劃，確保整個療程安全有效。

真實個案分享！輕鬆改善牙齒不齊及咬合問題



以下為大家分享2個使用Invisalign隱適美改善牙齒不齊及咬合問題的個案。個案一經19個月療程後，成功矯正上下顎中線不齊，牙弓狹窄，以及香港人常見的犬齒（虎牙）突出問題。很多人以為上下牙齒「尖貼尖」才算是整齊，如上述指出，正常的牙齒咬合應是上排牙包覆下排牙。個案二正正就有「尖貼尖」的咬合問題，最後經過11個月療程，咬合問題得以改善，同時改善中線不齊問題。

個案一

個案二

隱適美「複合層物料牙箍」，牙箍上會印有隱適美黑色小花logo作為識別。

牙齒跟隨自己一生，一次矯齒療程決定最終箍牙效果，想獲得安全、可靠、美觀的矯齒成效，建議考慮有保障及成效的品牌。

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地址：銅鑼灣怡和街18號 地下（地鐵站F出口）

營業時間：星期一至日上午11時至晚上8時

電話：3101 0133

*數據源自Align Technology內部資料，2023年3月

（特約）