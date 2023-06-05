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【創科發展】港大成立科創中心設4億元創業引擎基金　發明人收入比例倍增至7成

社會 16:03 2023/06/05

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香港大學今（5日）舉辦「Dream On 2023」創新創業日，公布一系列推動科創發展新措施，包括成立香港大學科創中心及港大創業引擎基金。（湯致遠攝）

香港大學今（5日）舉辦「Dream On 2023」創新創業日，40間港大衍生初創公司設置攤位，介紹科研成果。同時，校方公布支援初創企業的新措施，包括成立科創中心助學生尋找投資者、設4億元創業引擎基金，並提高發明人可獲的知識產權收入，由3成倍增至7成，鼓勵發明落地，加快科研成果轉化，惠及大眾。

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校方指，港大科創中心為一站式創業支援平台，旨在協調大學創業資源，並為師生、校友提供專業指導；而創業引擎基金涉及4億港元，會為技術風險高而市場回報期長的企業進行早期投資，並支援發展中的企業；校方亦推出2項新措施，包括將初創企業授權方的典型股權要求從1成降至僅5%、將發明人的知識產權收入分配從 33.3%增至7成，支援科技初創企業。

港大科創中心總監汪鵬表示，平台能夠協助統籌創業計劃及作出階段性支援，包括指導如何挑選適合的投資者、舉辦研討會協助拓展人脈、安排路演向投資者進行推廣、交流，以增加成功募資機會及得到回饋；並促進跨部門、跨學科合作。

將科研成果推出市場的過程漫長，存在難關，汪鵬又指，早期創業技術風險高、回報低，未必獲私營資金注資，但創業引擎基金能夠為師生、校友提供資本，鼓勵投資者投資；同時，他認為調低授權方股權要求至5%，初創企業能夠獲得更多發展空間；而將法定人的知識產權收入增至7成，亦有助鼓勵將科研成果轉化及應用。

初創企業常面對轉化周期、資金挑戰，港大協理副校長（研究及創新）岑浩璋指，港大面向市場，參考海內外投資，為創業者提供意見；並指大學股權比重現從1成降至僅5%，有助吸引投資者，將科研成果商業化的挑戰減低，加快應用落地，幫助普羅大眾。他相信，港大有條件成為科研、初創企業、投資者的 「匯聚點」，推動創科發展，幫助解決全球化問題。

創新科技及工業局局長孫東出席開幕儀式並表示，校方成立科創中心有助促進年輕人創業。（湯致遠攝）

創新科技及工業局局長孫東出席開幕儀式並表示，校方成立科創中心有助促進年輕人創業，並稱政府會積極研究如何加強香港的科研獨特優勢，加快將大學的研究成果商業化。他更指，期望日後繼續與大學合作，共同發揮創新科技的力量。

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記者：梁凱婷

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