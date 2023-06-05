【電影殊榮】被英國影視學院出席大師班　何超儀：香港電影要⽤創意走向世界

▲ 超儀表示在香港拍電影是不能令你賺⼤錢的，所以不少電影⼈都希望往內地發展。

上星期，何超儀應英國Odyssey電影節之邀出席英國最⾼級別、世界著名影視學院National Film & Television School （ NFTS ）的Master Class （⼤師班）講座，分享創意⼯業的經驗及⼼得。

當中，話題由演技、電影製作、推廣，以⾄中國與⻄⽅社會的關係對電影創作的影響也觸及，而她全程真切地表達看法，其中不乏精彩金句。

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何超儀的852電影公司成立15年來，開拍過多部香港及國際電影，包括正在東南亞上映的《Rajah》，也有正處於後期製作的《Mother Tongue》。

港片方面有《維多利亞壹號》、《全力扣殺》及正在上映的《死屍死時四⼗四》，而她個⼈更曾獲西班牙影后及金像獎最佳女配角等獎。

當被主持人（創意⼯業科總監Alex Cannock）問及希望透過電影帶出甚麼訊息給觀眾時，超儀表示：「最真實的人性，我喜歡表達⼈類的情感，喜怒哀樂。」

她進一步解釋指：「對於⼈在困境及痛苦的情況下的反應，⼀直很好奇，如果你在醫院病房外觀察⼈的反應，你便會發現⼈性那真實及可怕的一面，那種真實的⼈性，完全是你意料之外的，即使那個是你以為認識了⼀輩⼦的朋友…..我⼀直希望⾃⼰的電影能表達出這種真實的⼈性，⼀個電影⼈或演員能夠看透⼈性的真實，那他的作品才有意義。」

此話令主持⼈深感認同，另談及經營電影⼯業這門⽣意的心得，超儀說:「你必須要了解⼈類的意識形態，感受他們所感受的，這對電影創作者非常重要，你需要改變⼈們的意識，令他們相信你希望他們相信的，但⼤部份人都會被困在生存的意識中，只有2%的⼈能跳出這個框框，成功的電影⼈，便是那2%的人。」

然後何超儀指出：「他們會懂得怎樣令⼤家相信他希望⼤家相信的，成功的電影便是要傳遞⼀些理念，⼀些情緒，所以你要知道什麼時候是最佳時間去推銷他們的產品，可惜我經常錯過了這些最佳的時間，但我不會放棄，我跟⾃⼰說要好好的等待下⼀次這時間的來臨，找個新⾓度，把握另⼀次機會，最重要是你不要讓任何⼈影響你的決定，你要相信⾃⼰。」

被問及現在中國與西方國家關係緊張，香港電影有何出路？超儀說：「這不能全因為中國，這對中國來說不公平，但要知道，在香港拍電影是不能令你賺⼤錢的，所以不少電影⼈都希望往內地發展，那是⼀個快速發展的市場，但內地有它的那⼀套，現在中國電影市場就像80年代的美國電影市場⼀樣，製作很多⺠族英雄電影或愛情電影，這是內地市場需要。」

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她表示事實上在97之後，香港電影人也了解到內地市場如何龐大：「不少好的電影製作⼈也北上與內地的演員合作，把我們這些演員留了在香港，這也是其中⼀個原因我要成立⾃⼰的852電影公司，我希望下⼀代可以承傳下去，盡我所能做⼀些事情。」

超儀又指，現階段很多好香港電影導演從內地回流，因為他們發現⾃⼰掌握不到怎樣拍⺠族英雄電影，那些都是他們之前在香港⼀直沒有拍過的。

同時也坦言，他們都會了解到之前為了內地市場，失去了香港這市場：「現在香港的電影⼈都會在想，從前的香港電影都是靠賣外埠來生存的，例如⽇本、韓國、泰國、大馬等東南亞甚至歐美國家的市場，現在拍電影的製作成本不斷增加，是不能沒有國際市場，我們都希望香港及內地電影能有更多不同類型、題材多樣的作品，更國際化，電影是世界語⾔，不能依賴單⼀市場，我想現在對所有電影製作⼈來說最重要是開發國際市場，⽤創意把香港電影接通世界。」

講座過後，不少西方傳媒就Master Class內容訪問超儀，更有學生在場外等超儀，意猶未盡要再與她討論交流，並也細意聆聽，樂於與大家交換看法，以致令整個⾏程超時，直⾄學校關門時份，超儀才離開。

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撰文 : TOPick柴犬出動