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【鑽石山斬人案】精神健康諮詢委員會指精神科醫護人手短缺難應付需求　冀政府加快擴大公私營協作

社會 15:59 2023/06/05

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精神健康諮詢委員會委員、港大醫學院精神醫學系講座教授陳友凱表示，部分輕度精神病患者可交由私家醫生或社區組織協助分流。（資料圖片）

鑽石山荷里活廣場謀殺案的39歲男疑犯為葵涌醫院精神科門診跟進的個案，需定期覆診。精神健康諮詢委員會指出，社會對精神健康服務的需求一直高企，惟精神科醫護人員人手嚴重不足的問題早在六年前已提出，雖情況有局部改善，但整體仍未能應付需求。

精神健康諮詢委員會委員、港大醫學院精神醫學系講座教授陳友凱表示，以上問題的根源在於資源錯配，並認為醫管局在調配資源方面仍有改善空間，部分輕度精神病患者可交由私家醫生或社區組織協助分流。現時本港有三分一精神科醫生在私人市場執業，建議當局加快推動公私營協作計劃，短期内改善人手不足的問題。

另一名委員、社區組織協會幹事阮淑茵表示，公立醫院精神科的輪候時間長，非緊急新症等候時間超過一年，輪候期間的生活壓力及居住環境等有機會令患者病情惡化，但當局未為輪候患者提供支援。她強調，加強精神病患者的復康治療服務之外，醫社之間的銜接服務亦至關重要。雖然本港近年已開展精神科公私營協作計劃，但規模較小，希望當局擴大規模。

精神健康諮詢委員會委員的平機會行政總監朱崇文表示，事件發生後留意到網絡上標籤精神病人的情況增加，他強調環境亦是影響病情的重要因素之一，不當的標籤只會令患者拒絕接受治療，令病情惡化。他提醒，煽動他人歧視精神病患者的行為有機會觸犯反歧視條例。

朱崇文指，精神病患者受歧視的較常見情況，包括難以搵工、晉升機會低、因病情而被解僱等，認爲要幫助精神病康復者融入社區，有賴當局加強公眾教育，令社會大眾多些接觸及理解精神健康資訊，去除負面想法。政府亦應規定公司要有精神健康政策，為管理人員提供相關培訓。  

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記者：解青羽

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