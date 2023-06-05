【理大暴動】涉油麻地參與暴動罪成　5男囚4年3個月至4年11個月

▲ 2019年11月警方圍堵理大，有市民發起「圍魏救趙」行動聲援理大示威者，共213人在油麻地被捕。（資料圖片）

2019年11月警方圍堵理大，有市民發起「圍魏救趙」行動聲援理大示威者，共213人在油麻地被捕。13名男女早前否認暴動罪，經審訊後均被裁定罪成，5男今（5日）於區域法院被判監4年3個月至4年11個月。

本案為區域法院案件，今移師西九龍法院處理。法庭今處理被告施銘洋（25歲）、陳卓男（24歲）、周家豪（30歲）、洪家穎（27歲）及黃添樂（28歲）的判刑。5人被控於2019年11月18日，在油麻地窩打老道至咸美頓街之間的一段彌敦道參與暴動。

暫委法官嚴舜儀判刑時指，案發於商住區林立的地段，示威者投擲汽油彈等破壞行為，令警方、附近的商戶、居民和路人等，帶來財物和人身安全的實際風險。

法官續指，事發地點一片狼藉，有公共設施被破壞，現場遺下大量雜物和危險品，包括玻璃樽、磚塊、易燃物品器皿等，種種損毀對公共開支造成負擔，損失難以估計。

法官指暴動情節嚴重，性質惡劣，對社會損害巨大。不論被告在何時加入，亦必會知道暴動的實況，其加入會增加集結人群的聲勢，延續暴動的氣勢。

就施及陳，法官以4年9個月作為量刑起點，周、洪及黃的起點則為5年。各人因在候審其間積極生活和工作，獲減刑1個月。陳及黃因同意大部分案情或無傳召證人節省審訊時間，獲減刑3至4個月。黃母因確診思覺失調、糖尿病及需接受癌症化療，黃的胞姊需接力照顧母親，減刑1個月。最終施需入獄4年8個月，陳入獄4年3個月，周、洪入獄4年11個月，黃入獄4年半。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳曉欣