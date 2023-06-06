【硫酸襲擊】疑因噪音與鄰居起爭執　男子家中睡午覺突遭人偷襲潑硫酸

▲ 日前，泰國發生一宗硫酸襲擊事件。

日前，泰國發生一宗硫酸襲擊事件。泰國中部北欖府一名46歲男子，在租屋睡午覺時，突然被人潑灑硫酸，臉和頸部頓時感到疼痛灼熱，雙眼無法睜開。當受害者報案時，擁有最大嫌疑的鄰居卻早已臨時搬走。

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綜合泰國媒體報道，當地警方於6月3日下午4時接報，46歲受害者Nathee表示，自己在租屋處遭人偷襲潑酸。據悉，Nathee在北欖府首府一棟兩層樓公寓，承租了一個位於2樓的單位。

警方和當地基金會人員趕到現場時，Nathee正坐在2樓走廊上，並發現其雙眼無法睜開，臉和頸部皆有嚴重灼傷，基金會工作人員立即為他包紥急救，並將他送往醫院。

事後，警方在Nathee的房内發現一瓶寫著鹽酸鏹水（強酸）的玻璃瓶，房間内的地板和牆壁也有被潑酸的痕跡。Nathee表示，當時被襲擊時，他正在睡午覺，因此並不知道行凶者是誰。不過他又提到，前一晚曾與9號房的鄰居因噪音問題發生爭執，甚至演變成肢體衝突。最後警方介入，雙方被迫在警察局處理此事，導致他幾乎無法睡好。

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另一位住在同一棟建築的住客受訪時指出，前一晚確實因雙方都飲醉酒而有發生爭執，但鄰居已於翌日中午搬離。當局表示，目前已收集鹽酸瓶、監視器記錄等證據，同時要求已搬走的9號房客到案説明，並進行指紋分析調查。

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責任編輯：羅嘉欣