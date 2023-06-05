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【桂冠論壇】首屆桂冠論壇將於11月舉辦　逾20名邵逸夫獎得主與年輕科學家交流

社會 16:21 2023/06/05

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首屆香港桂冠論壇將於11月舉行。（論壇facebook圖片）

由時任特首林鄭月娥於2019年提出舉辦的科學交流活動「香港桂冠論壇」，首屆論壇原定於2021年舉行，但早前因疫情而押後。首屆論壇現敲定於今年11月舉行，匯聚逾20位邵逸夫獎得獎者出席，與年輕科學家進行交流。

論壇將於今年11月13至18日在香港科學園舉行，由香港桂冠論壇委員會主辦，並獲李兆基基金贊助。論壇將匯聚超過20位邵逸夫獎得獎者，與逾200位來自世界各地的青年科學家進行跨範疇交流，包括天文學、生命科學與醫學，以及數學科學等，為兩代科學家提供難得的跨代科研交流機會，培育新一代的科研新星，是次活動將吸引來自世界各地的學者和專家，共同為全球社會貢獻智慧和力量。

林鄭月娥於2019年介紹桂冠論壇籌辦意念，曾稱引發年輕一代對科學熱情的最佳方法，相信是讓他們與最優秀的科學家直接交流和對話，萌生以邵逸夫獎為基礎舉辦論壇。

據大會介紹，論壇委員會主席由理工大學前校長唐偉章出任，創新科技及工業局局長孫東將為明日（6日）舉行的記者發布會擔任主禮嘉賓。論壇旨在推廣科學並建立跨世代、跨文化、跨領域的世界級學術平台，進一步推動全球科研創新，同時展示香港長久以來的地理優勢，以及在國內外雙循環中對接國際大循環的重要角色。

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責任編輯：馮琪雅

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