【粵劇花旦】4歲情迷粵劇棄科網工投身梨園　李沛妍：契爺羅家英授我演戲錦囊

▲ 粵劇花旦李沛妍表示，對契爺羅家英、契媽汪明荃心悅誠服。

雙親是老倌李奇峰、余蕙芬、契爺是羅家英、契媽是汪明荃，李沛妍走上粵劇花旦之路，想當然一片坦途。她不諱言自己是幸運，但勿忘她為醉心的粵劇付出的心血時間，甚至辭工義無反顧投入其中，她更有一個宏大志向：提升粵劇的認受性。

4歲已想學大戲的李沛妍，會趁着媽媽外出時，在床底拿她的戲服來穿，以為神不知鬼不覺，其實其母早已洞悉。

事實上，李沛妍早已向父母表明心迹想學大戲，但兩人不贊成她入行。就算樂師在她家中排戲伴奏，都不會讓李沛妍唱一首半闕。

看大戲是她兒時的活動，但不敢向同學說出自己的愛好，怕被笑老套。到美國升學後，這個包袱拋到九霄雲外，外國人對粵劇滿有興趣，她在美國威爾斯利大學修讀中國語言及文學，其中一個Project就是做《香夭》。「我找了一個朋友做拍檔，在學校演出了這場折子戲，大家都好欣賞和接受，Beautiful、Amazing不絕於耳！加強了我做大戲的決心。」

▲ 《蝶影紅梨記》中飾謝素秋，扮相俏麗。（被訪者提供）

大學裏的資源十分豐碩，圖書館裏更藏有整套難能可貴的《六十種曲》，讓她有機會親睹湯顯祖的原著《牡丹亭》、《紫釵記》古本。學校與哈佛大學有連繫，那裏的圖書館翻有關中國戲曲的書籍。雖然身在外國，可做到研究的網絡也很廣泛。她畢業論文題材是寫《粵劇的才子佳人》。

深思熟慮為入行鋪路

李沛妍醉心粵劇，目標清晰，也一直暗地裏為自己鋪路。「小時候我一直跟父母說想做粵劇，他們不想於是採取拖延法，以為時間過去我會淡忘。小學時說大個些讓我做，大一點則叫說要待我箍完牙才可做，聽話的我一箍就6年，極痛苦。最後是說我讀完大學，就隨我選擇路向。他們不想我入行可以理解，除辛苦外，日子也無保障，也怕我是三分鐘熱度。」

畢業後她沒有即時投向粵劇懷抱，在科網公司任職了兩年，終有一日鼓起勇氣向父親提出做粵劇的意願。「如果再拖多兩、三年，年紀漸大就更難投入，我是真心想正正式式出道。」

她很有計劃，先辭掉科網工作，並同時申請香港演藝學院及廣州粵劇學院，摩拳擦掌學粵劇，於是致電向父親正式提出。

▲ 與父母李奇峰、余蕙芬、姨媽南紅在後台留影。（被訪者提供）

4年全職受訓

「我想返香港做粵劇！」電話另一邊的李奇峰雖瞧不見表情，也知他十分愕然，沒想過女兒對粵劇之心如此堅定，他想了幾天告知李沛妍，演藝和廣州都不用去，他親自執手相教。「他在粵劇圈長年浸淫，知道哪些是必須和重要，用他的經驗去計劃一個適合我的粵劇課程，紮實我的基本功﹐因為我已24歲，免得行冤枉路。」

她由工作的波士頓搬回紐約家中，父親已有整套計劃，找了廣州音樂師傅李美花教她練唱、瀋陽京劇刀馬旦師傅楊敏跟她練武打身段、上海越劇花旦俞美娣學水袖、身段，父親教她基本功如行圓枱、唱戲。一至五由早上八時開始練，訓練無間斷維持了4年。

2007年機緣巧合下，中文大學招考青年版《帝女花》演員，李沛妍返港選拔雀屏中選，開展了演藝路。

對契爺契媽心悅誠服

也因為粵劇，李沛妍才與契爺羅家英契媽汪明荃結緣。她孩提時已認識羅家英，喚他「羅家英叔叔」，一直都沒說要上契。因藉演出《德齡與慈鿋》後，與他倆十分投契，也欣賞他們常給機會予新人，後再合作《秋月菱花姊妹情》，劇中羅家英飾演李沛妍父親，彼此感情更上一層樓，在一次排練聊天中，李奇峰也在場，說着說着提到上契，結果玉成好事。

▲ 李沛妍曾說過：為了粵劇，我可以付出一切，現在這信念仍無變。「粵劇是我的第一位，就算不做戲，也希望推廣粵劇。」（湯致遠攝）

契爺契媽給她的做戲錦囊，是言傳身教，做人做事也獲益良多。「契爺對我做粵劇的影響，台上台下都有。他是一個極出色的演員，藝術成就毋庸置疑，我常跟他說：『都是你做得太好，促使我鍾意粵劇，行了這條路。』」李沛妍說，很多人眼中羅家英是一個風趣人物，但一講到粵劇，他是極其認真、嚴謹，「唔係講笑」。

除了契爺契媽，她自言是幸運兒，能與不同老倌合作，像尤聲普、李龍、陳好裘一同踏台板，與龍劍笙合作，更有如中了六合彩。「你同他們做戲，自自然就引導到你發揮或補助我的不足。同前輩做戲我是很安心的，他們總能揮灑自如，台上發生甚麼也會執生救到，功力非凡。我很希望我有朝一日學到。」

甩曲詞以此為鑑

蝦碌不開心的難忘事也有，10年前李沛妍演出《江山遺恨》到尾聲，最後一句本由她唱，但腦袋一片空白怎也想不出來，又不懂執生爆肚，呆在當場。「事後檢討，要提醒自己要懂應對，汲取教訓，有甩漏岔子都不要讓觀眾察覺。」

作為名人之後有無壓力？「做戲壓力是有，但不是因為是名人之後，我不會和人比較，各有各做，且各人也有擅長的方面。我只會和自己上一次的演出比較，最少要有一樣比上次演出好。」

她的偶像是白雪仙和李寶瑩。「我視她們為女神級的花旦，16年前第一次做《帝女花》，仙姐竟來捧場，我首次踏台板覺得好驚，台下的星光比台上還閃熠。」今個月她會演出桃花源《帝女花》65周年專業版，與李龍及梁兆明拍檔。

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她說做粵劇不單止為演出，更想提升它的藝術性價值認受性。「人們可以不喜歡粵劇，但不想他們以此來開玩笑，這會造成很大的傷害。這門藝術好認真，好值得去欣賞。」小妮子志氣不少，就算日後不做戲，也希望推廣粵劇。

粵劇《帝女花》65周年專業版

由桃花源粵劇工作舍主辦，重塑的《帝女花》糅合唐滌生舞台版與電影版劇本，修訂為160分鐘簡煉版本。

演出日期：

6月7至11日（星期三至日）及13至18日（星期二至日）7：30pm

6月10至11日及17至18日（星期六至日）2:30pm

地點：戲曲中心大劇院

記者：周美好