【結束11年婚姻】罹患乳癌得悉丈夫偷食經理人　Shannen Doherty決不支付贍養費

▲ 荷李活女星Shannen Doherty與攝影師丈夫Kurt Iswarienko離婚收場。

荷李活女星Shannen Doherty於2015年患上乳癌，其病情一直受到控制，直至2020年癌症復發至第四期，一度令她情緒崩潰。

結婚11年的Shannen Doherty早前決定與攝影師丈夫Kurt Iswarienko離婚，有指其前夫於她患癌期間出軌，令她怒火中燒，更決心不會將一分一毫留給前夫。

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結束11年婚姻

Shannen Doherty與前夫於2011年10月結婚，二人於今年開始分居，並自上個月開始申請離婚，結束11年的夫婦關係。她的發言人表示：「她不想離婚，但不幸的是她有感自己別無他選。」

有指，Kurt的經理人正就是二人之間的第三者。

由於Shannen Doherty和Kurt沒有任何婚前協議，Shannen Doherty會努力尋求不用支付贍養費的方法離婚。

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曾經歷三段婚姻

在90年代憑美劇《Beverly Hills, 90210》走紅的Shannen Doherty先後有過3段婚姻，第一任老公為美國影星佐治咸美頓（George Hamilton）的兒子Ashley Hamilton，二人結婚一年後離婚。

於2002年，Shannen Doherty與電影製片Rick Salomon結婚，並於婚後9個月向法院聲請婚姻無效。

到2011年，她和攝影師Kurt Iswarienko結婚，可是二人於上個月離婚收場。

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