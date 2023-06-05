【結束11年婚姻】罹患乳癌得悉丈夫出軌經理人　莎儂多赫提決不支付贍養費

▲ 荷李活女星莎儂多赫提（Shannen Doherty）與攝影師丈夫Kurt Iswarienko離婚收場。

荷李活女星莎儂多赫提（Shannen Doherty）於2015年患上乳癌，其病情一直受到控制，直至2020年癌症復發至第四期，一度令她情緒崩潰。

結婚11年的莎儂多赫提早前決定與攝影師丈夫Kurt Iswarienko離婚，有指其前夫於莎儂多赫提患癌期間出軌，令她怒火中燒，更決心不會將一分一毫留給前夫。

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結束11年婚姻

莎儂多赫提與前夫於2011年10月結婚，二人於今年開始分居，並自上個月開始申請離婚，結束11年的夫婦關係。莎儂多赫提的發言人表示：「她不想離婚，但不幸的是她有感自己別無他選。」

有指Kurt的經理人柯莉兒格林是二人之間的第三者。

由於莎儂多赫提和Kurt沒有任何婚前協議，莎儂多赫提會努力尋求不用支付贍養費的方法離婚。

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曾經歷三段婚姻

莎儂多赫提先後有過三段婚姻，第一任老公為美國影星佐治咸美頓（George Hamilton）的兒子Ashley Hamilton，二人結婚一年後離婚。

2002年，莎儂多赫提與電影製片Rick Salomon結婚，並於婚後9個月向法院聲請婚姻無效。

2011年她嫁給攝影師Kurt Iswarienko，可是二人於上個月離婚收場。

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