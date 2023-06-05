挪威音樂人Alan Walker亞博再開騷　獲周杰倫概念股力撐

▲ Alan Walker再度來港

全球頂尖挪威籍電音DJ 及音樂人Alan Walker，憑一首電子單曲《Faded》紅遍全球，Spotify播放量超過13億次和YouTube MV點擊率達30億次，成為YouTube上全球觀看人數最多的音樂影片！

今年1月在亞洲國際博覽館Arena舉行了《Alan Walker Walkerverse The Tour 》反應熱烈 ，7月15日他決定再度回歸舉行《Alan Walker Encore Hong Kong》，票價分$1380 企及坐位/ $980坐位。6月7及8日上午10:00開始Cityline優先訂購，6月9日公開發售。

▲ 巨星傳奇由周杰倫母親葉惠美及其經紀人楊峻榮創辦。

今次演出獲周杰倫概念股「巨星傳奇」全力支持，也是「巨星傳奇」香港上市前第一個在香港舉辦的音樂會。

「巨星傳奇」成立於2017年，由周杰倫母親葉惠美及其經紀人楊峻榮創辦，主要業務包含新零售、IP創造與營運，合作藝人包括周杰倫、庾澄慶、劉畊宏，方文山和陳法蓉等。

《Alan Walker Encore Hong Kong》今次半年後已重臨香港，主要原因是上次1月份大家未能盡慶party time，因為疫情措施上次並沒有企位及不能舉杯暢飲，今次大家可盡興舉杯欣賞Alan Walker精彩演出，並設有企位及座位。

