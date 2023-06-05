【食用安全】知名牛肉麵店被爆用「抹布水」煮麵　網民震怒用1星評價瘋狂洗版

▲ 知名牛肉麵店被爆用「抹布水」煮麵，網民震怒用1星評價瘋狂洗版

台式牛肉麵是台灣地道食品之一，但台灣北投一間知名牛肉麵店，近日就爆出用「抹布水」煮麵事件，引來網民負評如潮。雖然食店負責人第一時間已否認，但網民之後再公布完整片段，反駁其說法。牛肉麵店老闆其後亦發聲明向大眾道歉，指行為屬員工個人疏失。

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綜合台媒報道，事件始於有從事外送行業的網民在Facebook社團「爆怨公社」公布一段影片，爆料指自己到達牛肉麵店準備取餐時，發現店員用抹布擦拭餐枱後，竟直接將抹布水擰進煮食用的湯鍋內，然後繼續煮麵、淥菜，直呼反胃噁心，表示：

我是不知道有沒有人能忍受這樣的舉動，至少我不能，打定主意不會再來吃這家牛肉麵。

片段公開後，隨即有人指認肇事店舖為「志明牛肉拉麵石牌店」。麵店老闆許志銘最初否認指控，並解釋指店員當時在清潔煮麵台，準備換煮麵水。然而外送員之後透過「爆怨公社」App公開4段一共時長12分鐘的影片反駁麵店說法，指出自己從抵達店鋪到取餐離開，全程目擊店員使用加了抹布水的湯鍋煮食，換水一說根本不成立。事件令大批網民震怒，麵店的Google評價被1星瘋狂洗版，更有人在Google地圖將店名改為「抹布水牛肉麵」。

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許志銘透露，換煮麵水是員工的說法，他後來看到影片才發現兩邊說法不符。他亦於今日發布聲明，指出經調查後，該行為是員工個人疏失，但他身為負責人督導不周，未能在第一時間釐清真相，會坦然面對、絕不推託，再次向社會大眾致歉。他另外宣布，即日起石牌分店將暫時歇業、重新進行員工訓練，並會主動聯繫台北市衛生局稽查，待完成後再擇期開始營業。

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責任編輯：羅嘉欣