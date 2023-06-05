  • 31°C
香港時間 : 2023605日 (週一) 18:07
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 林作 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【鑽石山斬人案】香港心聆指大多數暴力行為並非源於精神病　市民應減少對精神疾病的污名化

社會 16:55 2023/06/05

分享：

分享：

熱門 林作 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

事件發生後，社署在鑽石山站外設流動服務站。（湯致遠攝）

對於日前發生的鑽石山斬人案，本地精神健康慈善機構香港心聆對事件中不幸喪生的個人和親屬表示沉切哀悼，並呼籲社會大眾不要污名、孤立復原人士，強調包容的環境對促進復原人士康復和提高身心健康尤為重要。

最新影片推介︰

童學園
【童學園】插班入喇沙成就殿堂級DJ　森美重返喇沙自爆圖書館角落的秘密

香港心聆指，近日發生的持刀襲擊事件中，疑凶被判定為患有精神分裂症，引發人們對精神疾病，尤其是精神分裂症與暴力之間關聯的擔憂。但研究顯示，僅有 3%至 5% 的暴力行為可歸因於患有嚴重精神疾病的人，而事實上患有精神疾病的人士更有可能是暴力的受害者。

精神分裂症是一種複雜的精神健康狀況，症狀包括妄想、幻覺和混亂行為等，可能多方面影響日常功能。香港心聆首席臨床顧問（反污名和培訓）程美金指出，精神疾病患者的暴力行為往往是因眾多複雜壓力因素的相互作用而成，而非指引精神疾病本身。

香港心聆一份2021年的研究發現，在香港被診斷有精神健康困擾的人中，有六成人表示從未向任何人透露過他們的困境，有 43%的人表示擔心受到污名化和歧視。因此，香港心聆行政總裁兼臨床心理學家凌悅雯強調，希望社會公眾理解絕大多數暴力行為並非源於精神病，而大多數有精神疾病的患者並無危險。減少對精神疾病的污名，能確保有精神健康困擾的症狀的人或其照顧者可以毫無顧忌地尋求適當的支援和幫助。

同時，組織亦呼籲傳媒在報導相關新聞是，謹慎發布相關視訊和描述與精神疾病的措辭，必須充分考慮慮其報道有否加劇對特定精神疾病的污名和歧視，並考慮以促進同理心和理解的用詞。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：解青羽

相關文章

【理大暴動】4男女涉油麻地參與暴動罪成　3人囚4年半至5年2個月1人判教導所
16:29 2023/06/02
【理大暴動】4男女涉油麻地參與暴動罪成　3人囚4年半至5年2個月1人判教導所
【六四34周年】警方昨日拘捕1人、帶走23人　聯合國人權事務高級專員辦事處︰感震驚
今日 15:23
【六四34周年】警方昨日拘捕1人、帶走23人　聯合國人權事務高級專員辦事處︰感震驚
【悼念煽動】涉獻花悼念刺警男子　法律博士內地生被控煽動罪還押7月再訊
17:04 2023/06/02
【悼念煽動】涉獻花悼念刺警男子　法律博士內地生被控煽動罪還押7月再訊
【鑽石山斬人案】消息指疑兇患妄想精神分裂症　諮詢委員會籲毋須對有精神健康需要人士抱不必要恐懼
15:09 2023/06/03
【鑽石山斬人案】消息指疑兇患妄想精神分裂症　諮詢委員會籲毋須對有精神健康需要人士抱不必要恐懼

你可能感興趣

【理大暴動】4男女涉油麻地參與暴動罪成　3人囚4年半至5年2個月1人判教導所
16:29 2023/06/02
【理大暴動】4男女涉油麻地參與暴動罪成　3人囚4年半至5年2個月1人判教導所
【六四34周年】警方昨日拘捕1人、帶走23人　聯合國人權事務高級專員辦事處︰感震驚
今日 15:23
【六四34周年】警方昨日拘捕1人、帶走23人　聯合國人權事務高級專員辦事處︰感震驚
【悼念煽動】涉獻花悼念刺警男子　法律博士內地生被控煽動罪還押7月再訊
17:04 2023/06/02
【悼念煽動】涉獻花悼念刺警男子　法律博士內地生被控煽動罪還押7月再訊
社會矛盾 鑽石山 精神分裂 歧視 精神病

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【斬人命案】母子被工友當街捅多刀慘死　兇手疑為追討3千元工資
12:18 2023/06/04
【斬人命案】母子被工友當街捅多刀慘死　兇手疑為追討3千元工資
【深水埗殺女案】3名幼女搶救無效不治　身上無刀傷疑被焗死
今日 12:32
【深水埗殺女案】3名幼女搶救無效不治　身上無刀傷疑被焗死
【深水埗殺女案】報案母親承認殺女謊稱丈夫犯案　3名女童昏迷送院不治【不斷更新】
今日 16:21
【深水埗殺女案】報案母親承認殺女謊稱丈夫犯案　3名女童昏迷送院不治【不斷更新】