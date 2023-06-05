【鑽石山斬人案】香港心聆指大多數暴力行為並非源於精神病　市民應減少對精神疾病的污名化

▲ 事件發生後，社署在鑽石山站外設流動服務站。（湯致遠攝）

對於日前發生的鑽石山斬人案，本地精神健康慈善機構香港心聆對事件中不幸喪生的個人和親屬表示沉切哀悼，並呼籲社會大眾不要污名、孤立復原人士，強調包容的環境對促進復原人士康復和提高身心健康尤為重要。

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香港心聆指，近日發生的持刀襲擊事件中，疑凶被判定為患有精神分裂症，引發人們對精神疾病，尤其是精神分裂症與暴力之間關聯的擔憂。但研究顯示，僅有 3%至 5% 的暴力行為可歸因於患有嚴重精神疾病的人，而事實上患有精神疾病的人士更有可能是暴力的受害者。

精神分裂症是一種複雜的精神健康狀況，症狀包括妄想、幻覺和混亂行為等，可能多方面影響日常功能。香港心聆首席臨床顧問（反污名和培訓）程美金指出，精神疾病患者的暴力行為往往是因眾多複雜壓力因素的相互作用而成，而非指引精神疾病本身。

香港心聆一份2021年的研究發現，在香港被診斷有精神健康困擾的人中，有六成人表示從未向任何人透露過他們的困境，有 43%的人表示擔心受到污名化和歧視。因此，香港心聆行政總裁兼臨床心理學家凌悅雯強調，希望社會公眾理解絕大多數暴力行為並非源於精神病，而大多數有精神疾病的患者並無危險。減少對精神疾病的污名，能確保有精神健康困擾的症狀的人或其照顧者可以毫無顧忌地尋求適當的支援和幫助。

同時，組織亦呼籲傳媒在報導相關新聞是，謹慎發布相關視訊和描述與精神疾病的措辭，必須充分考慮慮其報道有否加劇對特定精神疾病的污名和歧視，並考慮以促進同理心和理解的用詞。

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責任編輯：解青羽