  • 31°C
香港時間 : 2023605日 (週一) 18:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 林作 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美食速遞】Starbucks推全新星冰爽口味　林明禎主題車6月快閃試飲

休閒消費 17:03 2023/06/05

分享：

分享：

熱門 林作 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

林明禎為全新咖啡口味拍廣告。

今年星巴克的品牌活動主題為「一起咖啡　不止咖啡」，整個品牌活動於今個夏天正式展開，並以最新芒果火龍果檸檬星冰爽及同系列芒果火龍果椰奶星冰爽飲品揭開序幕，同時找來清爽甜美、亦具朝氣活力的「女神」林明禎合作，以夏日清爽造型於沙灘拍攝首支廣告

今日在活動上，明禎透露星巴克是她平日喜愛與朋友見面聚會的地方，直言為她帶來「不止咖啡」的體驗。

示範沖調。

她提到今次廣告片的主軸是「以透心涼口味連繫最鐘意夏天嘅我哋」，拍攝期間需要跟一班朋友以飲品營造出冰爽醒神的感覺，更即場教大家擺出「冰臉」的可愛Pose。要成為今個夏天吸Like大熱Pose，可說是毫無難度！

明禎分享她喜歡在炎夏食水果消暑，當中她的至愛就是芒果以及火龍果，多汁又健康。另外亦喜歡士多啤梨的鮮甜。所以今次兩款飲品正中她的口味，除了顏色繽紛，喝起來亦清爽解渴，能一掃炎夏悶氣！

兩款芒果火龍果口味系列於6月6日在全線香港及澳門星巴克分店同步登場，而去年推出的草莓星冰爽飲品亦會長期供應！

另外，過色彩奪目的星冰爽試飲活動車，由6月10日至18日期間將會快閃港九新界各區，讓大家免費試飲全新口味，詳情可留意Starbucks 社交平台公佈。

記者:區家歷
 

相關文章

【金像獎2023】林明禎首度提名金像獎最佳女配角　直言與黃子華合作感緊張
13:08 2023/04/14
【金像獎2023】林明禎首度提名金像獎最佳女配角　直言與黃子華合作感緊張
【大馬女神】林明禎靠5招瘦身不瘦胸　遊沙漠孭斜揹袋凸顯好身段【多圖】
20:40 2023/05/15
【大馬女神】林明禎靠5招瘦身不瘦胸　遊沙漠孭斜揹袋凸顯好身段【多圖】
【大馬女神】林明禎生日當「媽媽」　助養珊瑚BB：拯救海洋生態
18:32 2023/06/01
【大馬女神】林明禎生日當「媽媽」　助養珊瑚BB：拯救海洋生態

你可能感興趣

【金像獎2023】林明禎首度提名金像獎最佳女配角　直言與黃子華合作感緊張
13:08 2023/04/14
【金像獎2023】林明禎首度提名金像獎最佳女配角　直言與黃子華合作感緊張
【大馬女神】林明禎靠5招瘦身不瘦胸　遊沙漠孭斜揹袋凸顯好身段【多圖】
20:40 2023/05/15
【大馬女神】林明禎靠5招瘦身不瘦胸　遊沙漠孭斜揹袋凸顯好身段【多圖】
【大馬女神】林明禎生日當「媽媽」　助養珊瑚BB：拯救海洋生態
18:32 2023/06/01
【大馬女神】林明禎生日當「媽媽」　助養珊瑚BB：拯救海洋生態
林明禎 著數優惠 星巴克 美食 品牌活動

最高瀏覽

【斬人命案】母子被工友當街捅多刀慘死　兇手疑為追討3千元工資
12:18 2023/06/04
【斬人命案】母子被工友當街捅多刀慘死　兇手疑為追討3千元工資
【深水埗殺女案】3名幼女搶救無效不治　身上無刀傷疑被焗死
今日 12:32
【深水埗殺女案】3名幼女搶救無效不治　身上無刀傷疑被焗死
【深水埗殺女案】報案母親承認殺女謊稱丈夫犯案　3名女童昏迷送院不治【不斷更新】
今日 16:21
【深水埗殺女案】報案母親承認殺女謊稱丈夫犯案　3名女童昏迷送院不治【不斷更新】