【美食速遞】Starbucks推全新星冰爽口味　林明禎主題車6月快閃試飲

▲ 林明禎為全新咖啡口味拍廣告。

今年星巴克的品牌活動主題為「一起咖啡 不止咖啡」，整個品牌活動於今個夏天正式展開，並以最新芒果火龍果檸檬星冰爽及同系列芒果火龍果椰奶星冰爽飲品揭開序幕，同時找來清爽甜美、亦具朝氣活力的「女神」林明禎合作，以夏日清爽造型於沙灘拍攝首支廣告

今日在活動上，明禎透露星巴克是她平日喜愛與朋友見面聚會的地方，直言為她帶來「不止咖啡」的體驗。

▲ 示範沖調。

她提到今次廣告片的主軸是「以透心涼口味連繫最鐘意夏天嘅我哋」，拍攝期間需要跟一班朋友以飲品營造出冰爽醒神的感覺，更即場教大家擺出「冰臉」的可愛Pose。要成為今個夏天吸Like大熱Pose，可說是毫無難度！

明禎分享她喜歡在炎夏食水果消暑，當中她的至愛就是芒果以及火龍果，多汁又健康。另外亦喜歡士多啤梨的鮮甜。所以今次兩款飲品正中她的口味，除了顏色繽紛，喝起來亦清爽解渴，能一掃炎夏悶氣！

兩款芒果火龍果口味系列於6月6日在全線香港及澳門星巴克分店同步登場，而去年推出的草莓星冰爽飲品亦會長期供應！

另外，過色彩奪目的星冰爽試飲活動車，由6月10日至18日期間將會快閃港九新界各區，讓大家免費試飲全新口味，詳情可留意Starbucks 社交平台公佈。

記者:區家歷

