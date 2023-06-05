【精神健康】精神病患者掀殺人疑慮？ 　專家揭3大病情惡化關鍵籲勿做兩行為刺激對方

▲ 精神病患者掀殺人疑慮？ 專家揭3大病情惡化關鍵籲勿做兩行為刺激對方。

鑽石山荷里活廣場上周五（2日）發生謀殺案，事件導致2名妙齡少女身亡；今日（5日）深水埗又發生母親焗殺3稚女事件。2宗慘劇均敲響了大眾對精神病患的關注，註冊催眠治療師Tim Sir林雲峯接受TOPick訪問時便表示2單慘劇的發生，相信絕非一朝一夕形成，並分享當中3大關鍵原因。

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註冊催眠治療師Tim Sir林雲峯表示深水埗殺女案中的母親，據了解，雖然未有精神病紀錄，不過由於已與丈夫分居約1年，估計情緒必定受到影響。他指除了藥物治療外，家人的支持亦是相當重要，一位母親一旦感到孤立無援，身邊又欠缺他人傾訴，很容易便會走入「死胡同」，最終釀成悲劇。他又指其實有3大關鍵可緩解精神病患的病情惡化，包括家人知情程度、正視程度及社會復康資源的足夠度。

第一方面是家人是否對病患精神病況知情？第二方面是即使家人知情，他們又是否會重視，還是不了了知? 第三是社會資源是否足夠? 經濟欠佳的精神病患要多久才能成功看到公立醫院的醫生呢?

至於荷里活隨機殺人事件，Tim Sir強調重症精神病患其實極少數會有主動襲擊的行為，故提醒大眾切勿戴有色眼鏡看待他們。他又提醒普羅大眾於外出時，一旦遇到行為舉止較怪異的人士時，切勿向對方投以奇怪的目光，或作一些「手指指的行為」，因為這些小動作其實隨時可讓對方視為挑釁，激怒對方情緒。

最後，Tim Sir又呼籲政府增撥更多資源去支援精神病患的復康工作，尤其是需要縮短病患見精神科醫生的輪候時間及增加有關方面的社工人數。好多情況就是

病人無錢看私家醫生，輪公立醫生，往往需動輒等候1年，甚至2年，病人點等?

▲ 林雲峯呼籲政府增撥更多資源去支援精神病患的復康工作。（資料圖片）

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責任編輯：羅嘉欣