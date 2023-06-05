【男人經】周國賢自揭跟Juno日久生情　 麥浚龍難捨愛貓離世：永不能平伏

▲ 麥浚龍周國賢將合作《852FES Awaken Music Endy Chow‧Juno Mak》。

周國賢（Endy）和麥浚龍（Juno）曾合作《雷克雅未克》已成經典，兩位好友將於7月8日於亞博舉行一場音樂會《852FES Awaken Music Endy Chow‧Juno Mak》，二人預告會打破傳統音樂會框框，並會以人與AI的對話為骨幹。

麥浚龍跟周國賢出道年份相若，當年亦是因同在音樂演出及活動上碰面，可說「日久生情」。

▲ 周國賢和麥浚龍以音樂作對話。（陳慧安攝）

Juno憶述：「最記得一大班歌手出席活動時，合照時我總愛自動地站在後排，而每次都會見到身旁便是Endy」。周國賢笑道：「可能他心想『乜又係你呀！』」

一向予人甚cool的Juno，原來都會流露無聊個性，但惟獨要碰上像周國賢這種好朋友，才會流露這一面出來。

大爆Juno長氣

2008年，二人曾拍攝TVB旅遊節目《日本東北咁過祭》，在異地相處過，彼此更加深認識，Endy也發掘到Juno另一面。「拍節目時，大家有好多好無聊話題，基本上他本身好認真，但不知為何撞上我就變得好無聊，大家有一個好神奇的化學作用。」

Juno亦稱：「因身處外地一段長時間，容易培養感情，拍節目時，大家有講過可以在音樂上合作，之後就有了正式的第一首歌曲《從此世界多了一分鐘》，印象挺深刻，因他寫的歌幾難唱，我心想，為何個個都寫難度高的歌給我。」

至2015年，Juno跟謝安琪合唱《羅生門》成熱話，他亦在該概念大碟的壓軸曲《雷克雅未克》再邀周國賢獻聲及合演MV，擦出不少火花，更被網民捧為另一首神曲。Juno稱：「因為那首歌結構和內容都很特別，我要把很詳細的背景告訴他，故辛苦了他要聽我講那麼多故事。」

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Endy笑言：「他很喜歡講故事，試過有次收到他的錄音訊息，加起來共長28分鐘！我在駕車時才慢慢聽。」

Juno回應：「我是挺長氣，每次錄語音都是10幾至30分鐘，林夕說過要把我的錄音傳至一個防水喇叭，放在浴室洗澡時才聽。」

互講湊貓經

由當年拍旅遊節目，至今日大家早不再是昔日要企後排的新人歌手，麥浚龍已是受認同的製作人及導演，周國賢也當過電影男主角，在紅館有演唱會，實力均受肯定。

他們互看對方，個性卻改變不大。「Juno今日已貴為著名導演，但見面時發覺他沒變過，仍像以前一樣相處，感覺很warm，他看來變得十分低調，其實識久了，便知他很囉嗦的一面，但其實他故事好好聽，世界觀很有電影感，也能刺激我的音樂。」

▲ 早前Juno愛貓離世，令他大受打擊。

二人的談話內容，也不止於音樂，Endy分享：「我們會談煮食、彼此父母的健康，因我近兩年開始養貓，也多談了寵物經。」

早前Juno經歷愛貓離世，他說到此還是十分痛心。「我估心情永遠不會平伏，只看是甚麼時候會看淡，又或者把牠留在內心掛念，但無礙我喜歡小動物，以後還是會繼續養貓。」

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明年計劃開演唱會

男人隨年紀更變成熟，周國賢和Juno亦不例外，今次合作音樂會，他們都感覺對方更沒有包袱，在一種豁出去的狀態下，期待有更燦爛的火花。

Juno預告：「希望演出有一種對立感覺，主題是人類跟AI的對話，如神魔一樣，因立場不同而洐生故事，歌單亦變得特別。」此外，他表示講了多時的個人演唱會，相信在完成手上電影工作後，最快明年就會實行。

▲ 去年周國賢踏上紅館開騷，被歌迷熱情感動。

記者：區家歷

化粧：（Juno） Janice tao 、（周國賢）@vinciwinkidotcom @vinciwinki.vinci

服裝：（Juno） Kamonuj 、（周國賢）Issey Miyaki

髮型：（周國賢）evechiuhair @w.work.shop

場地：Until Coffee @until coffee