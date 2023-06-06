【單親家庭】單親媽衝紅燈遭撞斃　獨力養9歲兒子揭背後辛酸

▲ 一名單親媽媽衝紅燈遭撞斃，遺下9歲兒子。（iStock圖片）

單親父母獨力養育孩子，身兼雙親的責任擔子重。台灣一名單親媽媽獨力撫養9歲兒子，去年11月她衝紅燈遭撞斃，經調查後涉事的兩名司機早前被控過失致死罪，也再次揭媽媽背後的辛酸。

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綜合台灣傳媒報道，去年11月6日晚上約10時半，40歲的劉姓女子疑沒注意行人過路燈已轉紅燈，走在斑馬線過十字路口時，在桃園蘆竹區中正路和南竹路交叉路，先遭47歲的劉姓男子煞車不及，撞飛倒臥在內側車道上，再被後方35歲吳姓男子駕車輾過，拖行了約40米。

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途人報警將劉女送往醫院搶救，可是她的頭胸腹部及四肢多處受傷、內臟多處內出血、臀部撕裂、兩側肋骨骨折等，傷勢嚴重，終告不治。

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桃園檢察單位進行調查，根據案發時現場照片，認為劉女似乎在未為意下「衝紅燈」，但劉男及吳男未注意前方路況亦有過失，因此以過失致死罪起訴二人。

據報道，劉女自內地河南嫁到台灣，前夫因事入獄，她離婚後獨力撫養兒子。劉女經常辛勤地來往台北及桃園工作，當日在桃園發生意外死亡，遺下9歲的兒子。

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責任編輯︰王明芳