【區會改革】議員關注區議會是否只接受諮詢不能跟進工作　麥美娟：寫寬些有違基本法

▲ 立法會今日舉行區議會修訂條例草案委員會。（戴朗希攝）

立法會今日舉行三節會議，逐項審議區議會修訂條例草案。會上多位議員關注條文內的用字問題，包括「職能」與「職權」的分別。

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條文提到「修訂《區議會條例》，以修改區議會的職能及組成。」新民黨議員黎棟國指出，《基本法》98條中的用字是「職權」，但條文改用「職能」，關注政府會否考慮改用「職權」兩。

法律草擬專員伍朗廷指出，根據英文有關用詞涵義，「職能」亦包括「權力」意思，認為有關定義已夠廣闊，「職權」與「職能」在法律效力上沒有分別。政制及內地事務局局長曾國衞補充稱，之後會再作研究如重新採用「職權」用字，對整體法例有沒有影響。

金融界議員陳振英則指，「民生」兩字在香港其他法例較少使用，問政府會否改用其他較通用的字眼取代。民政及青年事務局局長麥美娟指用「民生」兩字較適合形容區議會將來職能，做到「關注區內居民福祉」。

「A4聯盟」楊永杰表示，修訂條例中要求區議會「接受政府諮詢」，認為令區議會變得被動，建議將條例修改為「接受諮詢及提供意見」。工聯會議員吳秋北則關注到《草案》中的職能「寫得太死」，關注是否政府不諮詢的話，議員就不需要提及。他建議在不違反基本法第97條的情況下「寫寬少少」，加入容許區議會跟進工作等條文。

麥美娟回應楊永杰的提問時稱，有關寫法是聽取議員意見，是跟隨《基本法》97條的初心定位，又指出條例有提及要聽取市民意見及在會議上匯報給政府，「係咪有其他意見就唔可以講呢，其實都唔係。」她回應吳秋北提問就指倘「寫寬啲」，便有違《基本法》對區議會的初心定位。

陳克勤指撥款範圍較窄 麥美娟：只要與職能相關就可申請

另外，建議修訂下，區議會主席由民政事務專員擔任。有議員提出區議會主席的產生辦法，是條例的其中重點，但條例未詳提，形容有點不足。曾國衞稱，會再研究有關意見。

民建聯議員陳克勤則關注撥款問題，他稱，明白政府相關修訂是防止區議會為非職權相關的活動申請撥款，但認為新修訂的撥款只限文體、文化、藝術、地區盛事、慶祝活動等等，範圍較窄，存在不足，例如不包含環境衛生相關活動。

麥美娟回應指《草案》中列明的只是一些例子，並不表示其他議題就不能申請撥款。今次的修改重點是「申請」，因為以前區議會可以自行決定撥款及活動，但日後撥款權會歸回民政署，只要將來區議會提出的撥款與其職能相關，就可以申請撥款。

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責任編輯：戴朗希