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王貽興自詡早算到有血光慘案　被網民斥抽水：快啲同林作組隊啦

娛樂 17:31 2023/06/05

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熱門 林作 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

在2001年畢業於中文大學中文系的王貽興，曾於21歲時憑《無城有愛》獲得香港中文文學雙年獎，後來他當專欄作家外，也當編劇、電台主持及藝人，而他最初為普羅認識，是在2006年主持TVB節目《最緊要正字》。

他後來在2017年主持 ViuTV 節目《晚吹》的「書到用時」環節。2018年，首次以導演及編審身份參與製作ViuTV劇集《VR驅魔人》，同時為主題曲填詞和參與演出。

【鑽石山斬人案】與呂校長談抽水+被解僱　林作直認是抽水王預告捲土重來

王貽興（取自facebook）

在2020年之後，他轉行睇風水並開班授徒。因為他曾在個人facebook實行「大包圍」，表示「批算」到今年：「都會有好多械劫搶掠，血光傷害 倫常慘案、經濟下滑 樓股齊瀉，以至好多名人不幸離開。」

結果在上周鑽石山荷里活廣場發生斬人慘案後，他急不及待地在個人社交平台自誇算得準，表示：

請大家唔好再提我話我好準
我寧願大家繼續笑我神棍
但件事從來冇發生過🥲
呢啲慘劇冇人會希望出現🙏
一次都嫌多……
願死者安息🙏
大家出入平安
呢一年快啲過去🙏🙏🙏

他此舉令不少網民反感，覺得他的行為如林作般抽水，紛紛留言指：「一早算到咁你唔幫鑽石山死者趨吉避凶嘅？」、「第一時間要先讚下自己，呢種想法都幾賤」、「既然你咁準，咁你可唔可以算吓下一單幾時發生？等人預防吓，發生咗先再講番冇乜用啊！」、「兜咁大個圈就係話自己準 ? 唔好咁啦」、「好似年年都係咁講」、「快啲同林作組隊啦」等，不知對網民的反應，王貽興是否也是一早算到？

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撰文 : TOPick柴犬出動

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