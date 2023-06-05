【虐待柴犬】涉於公園將柴犬按壓在地上　貨車司機否認虐畜罪受審

▲ 貨車司機涉壓柴犬於地上，今於九龍城裁判法院否認虐畜罪開審。資料圖片

39歲貨車司機疑於宋皇臺公園將1隻柴犬按壓在地上，以及翻至四腳朝天，被控1項殘酷對待動物罪。案件今（5日）於九龍城裁判法院開審。另1名狗主供稱，被告疑在伸手觸摸涉案柴犬後便被咬，柴犬再發出尖叫聲後，便遭被告制服。

被告連力（39歲，貨車司機），被控於2022年7月21日，在九龍城宋皇臺公園殘酷地毆打或驚嚇1隻屬於女子許妙琪的柴犬。

同意事實指，案發時被告身處九龍城宋皇臺公園，一段於上述時間及地點拍攝到被告及女子許妙琪的柴犬「比比」的片段列為控方證物；被告於同年7月26日於住所內被捕。

另1名狗主李嘉嘉作供稱，當晚在宋皇臺公園放狗散步時，看到被告當時與其他狗隻玩耍，當中亦包括涉案柴犬「比比」。李指，當時「比比」的情緒並不算太好，被告疑在伸手觸摸「比比」後便被咬，「比比」發出尖叫後便遭被告制服。

愛護動物協會首席獸醫Jan Gray 作供稱，從涉案片段可見，片中狗隻被人捉住後，曾多番掙扎及試圖逃跑，並看似驚慌。獸醫續指，被告曾將「比比」翻至四腳朝天，又將手放在牠的胸部上，這會使狗隻焦慮，亦在某程度上使狗隻難以呼吸。

聆訊明（6日）續。

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記者：梁錦麟