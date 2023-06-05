【林作記招】裕美陪開記招強調不自願被離職　林作：未來會有更進一步的行動

▲ 林作突然開記招。

日前，鑽石山荷里活廣場發生斬人慘案，一向喜歡抽水的林作拿此事開玩笑，由此引起網民不滿，在昨日（6月5日）被所屬保險公司終止合約。

林作在今日（6月5日）約6時於其家中向開記者會親自交代事件。結果約有20家傳媒到場，林作女友裕美亦有在場撐男友。

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林作要求下線跟他割席

身穿西裝的林作出席記者會，同時邀律師陪同出席記者會，他直言萬一講錯說話可以有律師糾正。他首先稱：「在目前的情況下，我的事業上有很多客戶，沒有人有任何利益受損。」

然後他稱：「有新聞報道指有團隊成員跟我割席，事實是我要求他們，對客戶忠誠，留在他們的崗位，不是對公司或對我，而是客戶，80人（下線）都要做到。非常多的客戶自發地向我的前公司作出投訴，要求解釋為何公司將客戶的利益放在網民，即非他們的客戶，用極端語言，將這些人放得更高。他們要求我將這些抱怨擺出來。」

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林作不同意公司解約

林作續指不同意公司解約的決定：「抽水或抽着火水事件都不少，過去一年至少有7宗，但這些都並未被視為有問題，今次則被視為有問題。我極度不同意，指我和該公司所代表的價值觀背道而馳，這四個字要記住，這個罵名不能接受，價值觀背道而馳是一個很嚴重的指控。這方面我認為公司需要給予一個交代，這是甚麼意思，否則會影響我出來行的可能性。」

至於他個人就今次事件並沒有任何道歉的意願：「我認為言論自由在今時今日的香港是更需要被保護，有很多人都未必同意我的說話，但認為我有發表言論的自由。我要更加做好自己這個行業，在林作保險業提高這行的，不自願地被離職。」

▲ （陳慧安 攝）

否認自己冷血

林作強調自己只是抽水而非冷血：「呢件事我冇任何道歉意願，言論自由喺今日今日嘅香港更加值得保護，好多人未必同意我講法，但絕對維護我講嘢嘅權利。呢樣嘢我一定要維護到。預告嚟緊絕對有下一步行動，對住我採取咁嘅策略，無論公關上、管理上都未必係好嘅做法。打就企定，最多逃跑，我唔會參戰。」

同時，他並表示若然死者家屬有任何需要，願意提供協助：「我非常認為如果兩個死者（家屬）呢刻，為我嘅言論感到悲傷，我就太大影響力。我相信死者家人而家係好傷心，如果佢哋需要我幫助，一定會為佢哋發聲。（如果死者家屬要你道歉？）絕對道歉，損害到屋企人心情，我一定道歉。」

他更指出：「一直咁諗，唔特別出Post去講R.I.P.，唔代表冇同理心、同情人，掉轉往往只係刷存在感，我出過好多Post，包括叫政府正視精神病患者，但冇人留意，冇人睇得明我嘅黑色幽默。」

林作並表示：「認為呢件事唔應該剩係專注兩家人感受，要專注全港人，全港人個悲傷更多人來自恐懼，只有面對而唔係避談，先可以放低恐懼。舉例，我唔同意有慈善組織或官員出嚟話停止傳播片段，我唔認為逃避唔講唔傾係面對呢件事嘅做法。」

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記者：游艾維