【非法集結】涉旺角警署外非法集結1男罪成　女團成員及女生脫罪

▲ 廖樂兒得悉被裁定無罪時低頭拭淚。陳曉欣攝

2019年9月29日的「全球反極權遊行」引發衝突，6人涉在旺角聚集，被控參與非法集結、藏武等罪。女團EOS成員廖樂兒等3人否認控罪，案件今（5日）於西九龍裁判法院裁決。30歲男演員被裁定非法集結及藏有攻擊性武器罪成立，還押至6月19日候判，待索精神科報告。廖及18歲女學生則被裁定罪名不成立。

被告為朱德成（30歲，演員）、廖樂兒（18歲，學生）及劉曉彤（18歲，學生）。3人均被控1項非法集結罪，指他們於2019年9月29日，在旺角警署對出附近一帶，與其他不知名人士參與非法集結。朱另被控於同日同地攜有攻擊性武器，即1個能發出鐳射光束的裝置。

裁判官李志豪裁決時指，辯方指朱有精神障礙，在未有監護人陪同下錄取口供，並遭便衣警員暴力對待，反對招認口供呈堂。裁判官拒接納朱稱被警員毆打，警員在盤問下否認知道朱有精神障礙，因此接納口供可呈堂，裁定朱罪成。

至於廖及劉，裁判官指2人身穿黑衣及戴口罩雖可疑，但不能排除衣著屬個人選擇或巧合，可能是無辜路人，裁定2人非法集結罪不成立。

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記者：陳曉欣