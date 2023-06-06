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【身高困擾】27歲男子高1米65感自卑　做斷骨手術增高至1米82異性緣變好

保健美顏 15:49 2023/06/06

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27歲男子高1米65感自卑，重金84萬做斷骨手術，增高至1米82異性緣變好。

先天身高不足，部分人士可能會選擇做增高手術。美國芝加哥一名27歲男子Dynzell，原本一直對只有165cm的身高感到自卑，於是決心做增高手術，最後成功增高17cm，變身182cm型男。

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綜合外媒報道，Dynzell因「厭倦了身材矮小」，所以於2022年12月不顧危險，前往土耳其兩度接受斷骨增高手術，整個過程共花費歐元100,000元（約港幣84萬元）。

Dynzell表示，增高手術會將其雙腿切開，並在裡面安插可幫忙延長肢體的金屬裝置，且必須連續90天使用該金屬裝置，慢慢伸展骨骼與肌肉，以得到增高的效果。他直言，手術過程十分痛苦，

當你長到想要的高度後，會將外部的金屬裝置移除，內部的金屬支架仍會保存在腿內，直到骨頭重新長出後，再將其移除。

此外，Dynzell每天都會在健身房進行3至8個小時的瘋狂訓練，因此他也比大多數人恢復得更快。做完增高手術後，Dynzell擁有夢寐以求的182cm身高，他甚至立即感受到異性緣變好。Dynzell表示，自從變高後，每天都收到大量女性網友主動私訊，

感覺很奇怪，這些女性我完全不認識，就好像她們突然知道我哪裡不同了，但我明明從未見過她們。

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他又提到，以前因為身高問題，去約會時都會很尷尬，因此也錯失了一些機會，「即使心儀的女生只是比我高一點點，但我還是不喜歡，因為我不想像個矮子一樣。」甚至有時女伴為了顧慮他的身高會故意不穿高跟鞋，但他坦言，現在不會再有這種問題了。

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責任編輯：羅嘉欣

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