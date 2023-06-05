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【高球場建屋】沙特阿美代表將出席城規會會議　憂收地影響10月沙特阿美石油團體系列賽進行

社會 18:13 2023/06/05

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沙特阿美代表將出席城規會會議，憂收地影響10月沙特阿美石油團體系列賽進行。（陳靜儀攝）

粉嶺高球場建屋計劃環評報告早前「闖關」成功，香港哥爾夫球會會長郭永亮今日指，不排除用任何方法爭取保留哥爾夫球場用地。郭永亮又透露，今年10月將於粉嶺高球場舉辦「沙特阿美石油團體系列賽」，惟沙特阿美代表擔心政府9月收回粉嶺高球場會影響賽事，所以將派高層代表到城規會出席公聽會，表達對高球場用地的關注。

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政府擬9月收回粉嶺高球場部分用地發展公營房屋，有關環評報告早前獲有條件通過，待城規會批准發展便可申請撥款。香港哥爾夫球會會長郭永亮今日（5日）見記者，被問到會否透過司法覆核和上訴等途徑爭取保留用地，郭永亮稱，不排除用任何方法保留高球場用地，強調球場可透過舉辦不同大型場事，來為香港帶來效應，「其實近年土地選項都多左好多，是否有必要用全亞洲最有歷史的高球場發展房屋呢？」

郭永亮指出，沙特阿美石油團體系列賽將於10月假粉嶺高球場進行，由於沙特阿美方面亦關注政府收回場地對場地的影響，所以將派代表出席城規會舉辦的相關公聽會，表達對此的關注。郭永亮指，沙特阿美擔心收地影響賽事，亦非常重視事件，相信沙特阿美的表態，能讓城規會的委員更全面了解高球場的重要性和效益。

郭永亮又指，高球會正申辦哥爾夫球巡迴賽「LIV Golf」，此賽事由沙特阿拉伯公共投資基金成立，除是國際巡迴的大型賽事，亦會同時提供為期3日的歌舞加年華。郭永亮透露，現時粉嶺高球場已通過首輪篩選，主辦單位料於下月進行次輪評選。

被問及政府收回高球場會否影響申辦此國際賽事，郭永亮表示，相信主辦單位會主面考慮，最終結果如何，有待主辦單位決定。

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記者：陳梓蔚

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