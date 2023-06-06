【靚太安樂窩】唔知送乜俾最愛爸爸？父親節送LG Styler「家」點心思！

來到一年一度的父親節，家庭成員們再次緊急召開「討爸歡心」煩惱大會！每年的議題總是離不開「送甚麼禮物能夠討爸歡心」，誠懇的心意卡以外，一部LG Styler衣物護理機可能是最佳選擇！既能讓爸爸穿起筆挺的西裝上班或參加家長日，又能省卻外出乾洗衣物的時間與金錢，順道可以整潔校服、被單、毛公仔、羽絨、手袋……惠及其他家庭成員！一機集除塵、消毒、烘乾、除味、塑形等多種護理衣物功能，貼心照顧到爸爸及全家需要，為至愛「家」點心思！



烘乾熨貼 除菌除塵 衣物不再「巢掹掹」



六月父親節剛好碰着香港炎夏陰晴不定的日子，家中衣物也難逃易曬難乾的命運，甚至在家長日上爸爸們「巢掹掹」的西裝也可見一斑。有時西裝外套、皮革手袋等未必可以即時清理或乾洗，又不方便混和衣櫃中的乾淨衣物，一部LG Styler衣物護理機正好能解決這些衣物護理的煩惱！

▲ LG Styler衣物護理機內置多種護理程式，輕鬆助你進行衣物管理。

LG Styler衣物護理機內置多種護理程式，特別利用蒸氣進行衣物管理，可以為衣服除濕烘乾及塑形熨貼之餘， TrueSteam™純水蒸氣更可以殺滅99.9%細菌、病毒及致敏原*，兼有助去除異味，配合擺動式衣架強力靜音除塵，即使爸爸或家中成員有鼻敏感也不用怕，另可加配芬香濾紙，令衣物時刻保持芳香。

▲ TrueSteam™純水蒸氣可以殺滅99.9%細菌、病毒及致敏原*，兼有助去除異味。

▲ LG Styler衣物護理機利用蒸氣進行衣物塑形，配合擺動式衣架強力靜音除塵。

▲ 可加配芬香濾紙，令衣物時刻保持芳香。

韓國原廠製造 遙距操控方便



能夠作為父親節的得體厚禮以俘虜爸爸的歡心，禮物在品質上當然要有保證。LG Styler衣物護理機為韓國原廠製造，機身附輕觸式熒幕，獲國際權威機構intertek認證品質安全優良；除了原有的鏡面黑、慕雪白兩色，更新推出Objet Collection的蒼林綠同樺木白兩種顏色，方便配襯家居，別具時尚氣息。只要透過LG ThinQ™手機app，更可在智能手機連接衣物護理機，下載更多額外護理模式護理各類衣服，方便全家成員隨時整頓各種衣物，上至西裝、恤衫、運動服、牛仔褲，下至被單、羽絨、手袋或毛公仔均可一機簡單護理，遙距操控簡單方便又快捷。

▲ LG Styler衣物護理機為韓國原廠製造，機身附輕觸式熒幕。

▲ 透過LG ThinQ™手機app，可在智能手機連接衣物護理機，下載更多額外護理模式護理衣服。

LG Styler衣物護理機（蒼林綠／樺木白／鏡面黑／慕雪白）

產品詳情：https://bit.ly/45Mrdfx

*如流感、冠狀病毒、大腸桿菌、金黃葡萄球菌及霉菌等。

（特約）