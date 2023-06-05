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【器官捐贈】警方拘4男涉不誠實取用電腦　盜用藝人議員身分取消器官捐贈

社會 18:20 2023/06/05

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熱門 林作 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

警方拘捕4人涉嫌不誠實使用電腦。(曾秋文攝)

近期取消器官捐贈登記人數大增，政府形容取消數字「不尋常」，要求警方跟進有否涉及違法。警方今午(5日)表示，拘捕4名男子涉嫌不誠實取用電腦。

網絡安全罪案科警司(科技罪案組) 譚威信表示，近半年衛生署留意到取消器官捐贈的登記有不尋常的數字，由去年12月至本年4月共有5785宗申請，當中一半屬未曾登記之用戶，而警方近月亦留意到網上有人惡意散播「跨境器官移植援助計劃」被喻為非法買賣器官的虛假訊息。警方強調器官捐贈與否純屬自個人意願，強烈譴責他們擾亂器官捐贈登記系統。

警方相信胡亂取消登記涉及3種手法，分別為盜用他人資料，胡亂使用不同人士姓名及身份證 ，或輸入一些不是個人信息的資料，例如粗口等。當中被人盜取資料的包括有政府官員、立法會議員、藝人及普通市民等。

警方經深入調查及分析，今日 (6月5日) 展開拘捕行動，於堅尼地城，旺角及葵涌拘捕該4名本地男子，年齡介乎19至47歲。其中2人為兄弟關係，他們報稱為學生，電子技工、室內設計助手及自僱人士，行動中檢獲5部手提電話及3部平板電腦，調查仍然繼續，不排除稍後有更多人被捕。

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記者：曾秋文

罪案 不誠實取用電腦 器官捐贈

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