【深水埗殺女案】陳國基對深水埗命案感震驚　麥美娟指關愛隊加強支援隱蔽家庭

▲ 陳國基呼籲成年人有任何不開心也不要發洩在小朋友身上。（資料圖片）

政務司長陳國基對深水埗桂林街發生嚴重家庭暴力案件，造成3名幼童喪生，感到震驚和傷心。他呼籲成年人面對不同問題，不應發洩在兒童身上，強調兒童有生存權，並非成年的附屬品。同時，若市民發現有親友需要支援，應主動關心，並讓他們尋求協助。

民政及青年事務局局長麥美娟指，對事件感到難過，民政事務署已經派員到現場，今晚7時會連同香港大學，在深水埗街坊福利會，舉辦情緒支援講座，未來幾天會繼續與不同團體舉辦同類講座。她指，今次事件涉及少數族裔，而本港有八個少數族裔支援中心，為少數族裔人士提供服務，幫助他們融入社區。新家園協會亦針對少數族裔提供支援熱線。

她表示，政府重視少數族裔服務，未來亦會透過關愛隊，加強接觸有特殊需要的隱蔽家庭，為他們建立支援網絡。

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記者：解青羽