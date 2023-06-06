【靚太安樂窩】拆解產後紮肚修身10大迷思　星級紮肚師教揀合適紮身療程

▲ 星級紮肚師Angie為大家解答產後紮身紮肚疑問。

星級紮肚師Angie早前就為大家講解產後紮身的原理、好處、風險及公開過程。今集《TOPick一分鐘》繼續有星級紮肚師Angie和大家快問快答，進一步拆解紮身紮肚Q&A迷思。

▲ Angie投身紮肚師行業已超過20年，除為無數媽媽提供產後紮身外，亦是徐子淇、張柏芝、陳凱琳、倪晨曦等名人的御用修身治療師。因此，她亦簡單整合過往媽媽們在紮身前提出的問題。(越玲瓏攝)

【基礎篇】

問：紮肚好辛苦？會帶來不便，甚至呼吸困難？

答：坦白而言，由於紮肚衣是精準針對地紮細身形，所以彎腰時難免感到有少許阻力。而一個有技術及經驗的紮身師，可令媽媽行動自如，無礙日常生活，例如:湊BB、上班、行街、如廁及駕駛等。

問：未生育可以紮身？

答：所有健康的女性都可以紮身，如準新娘想修身或產後多年的女士亦可。

問：需時多少才見效？

答：基本上在療程第6、7日已有明顯效果，一般而言完成療程約10天。如有較嚴重的結構問題，就需要15日。

問：開刀、順產都可以紮？

答：不論開刀或順產都可以進行紮身。不過要注意順產媽媽需在產後4星期才可紮，而開刀媽媽需在產後6星期後才可以開始。

問：如何選擇適合自己的紮身療程？

答：在揀選療程之前，可根據自己的修身期望，多研究療程的步驟及功效。另外，建議選擇一些較有經驗、專業技術及對身體結構有足夠認識的紮肚師。

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【進階篇】

問：著塑身衣能回復身形曲線?

▲ 塑身衣具有彈性及固定的尺寸，未能準確地修復身體各部位的線條。(越玲瓏攝)

答：普遍的塑身衣尺寸只有大中細碼，而且擁有彈性，所以未能精準針對身體部位之變化，難以修復身形。

問：紮肚=減肥?

答：紮肚或紮身不是減肥，和體重沒有關連。減肥和脂肪及磅數有關，而紮身主要是一個由內至外的修復工作，健康地收細骨架及改善結構問題。不過，要緊記切忌操之過急，順產媽媽產後4星期才可開始，而開刀生產媽媽需待傷口癒合後，產後6星期才可紮肚。

問：用力紮肚=有用?

答：大力紮不代表做到收骨架和深層塑形，反而有機會傷身。因為每一個紮身療程背後包含極多原理及技術，需按照媽媽真實身體情況而度身訂造策略性療程。因此，精細準確的全身修紮法，才可逐一擊破產後身形問題，否則只是紮著表層脂肪和肌肉。

問：腹直肌分離可以紮？

答：由於腹直肌分離是結構問題，所以靠節食及運動並不能改善，更會導致「大肚腩」。因此，可以透過紮身術將腹直肌回復原位。

問：想快速見效，有何方法?

答：第一，應該一小口一小口、慢慢地飲水，令身體各個器官充分吸收水份，而非一口氣飲完一杯水。第二，不論開刀或順產的媽媽都十分適合快步走，因為運動有助排毒。除此之外，切忌做劇烈運動，容易因勢錯誤而傷身，亦切忌節食，因為需要營養去餵哺寶寶及修復身體。

*以上內容只供參考，如有疑問，應諮詢相關專業人員或醫生意見。

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責任編緝：張懿慧