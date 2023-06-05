【鑽石山斬人案】林作決不為道歉未感後悔　對網民抨擊感驚嚇：覺得自己係殺人嗰個

林作因抽水荷里活廣場謀殺案被保險公司怒炒，他今日（6月5日）在律師陪同下，於母親半山家中召開記者會，他先讀完10分鐘聲明後，接受記者提問。

堅決不會自己言論道歉

談到他認為所指的「抽水」為黑色幽默，並不受大眾認同，林作堅決不會為自己的言論道歉，不過他指若死者家屬因此而心情受到影響，他願意道歉，並指他們若需要任何的法律協助，他絕對會挺身而出幫助他們，因他相信公義。

他續指沒有出帖文「RIP」，不代表沒有同理心，反而經常出帖文的人很多時候而是刷存在感，並表示昨日接受訪問被主持形容自己為：「我係現今大部份中產家長最期待培養出嚟嘅尖子榜樣。」

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不同意政府做法 刪除帖文有原因

林作又指不同意政府甚至有些機構，呼籲市民不要再轉載該荷里活廣場謀殺案的片段，因他認為面對恐怖不應逃避而是面對，又強調沒有意冒犯死者家人，並沒有拿該命案作玩笑。

至於提到他出帖文後再刪除帖文，令網民質疑他疑似覺得自己「玩大咗」，故有此舉動，對此林作表示只是得到別人教導，這樣能提高網上關注，並指自己並不是沒有同理心的人。

他又指將會與前公司溝通，又直言收到很多公司的合作邀請，惟現時他認為先解決與前公司的問題才會與他們洽談合作事宜。

▲ （陳慧安 攝）

網上攻擊反應過大

林作再指最令他感到驚訝，是其這幾天的網上的攻擊多過謀殺案的殺手，令他覺得十分有問題，網民的抨擊十分恐怖，故他認為這是不合乎比例的反應，更自言「我覺得自己係殺人嗰個」。又指絕不會為網民代表的假正義而「跪低」，亦看不到要為自己的言論而道歉。

他直言願意作檢討，下次再「抽水」會審視自己的角度，但絕不道歉，因為每人都有言論自由，並不為此而感到後悔，又認為大家將其言論視作其全部，絕對是以偏概全。

麥明詩按讚一事

提到前女友麥明詩彈弓手按讚暗寸其帖文一事，林作表示秉承分手不是朋友的精神：「不會作任何的評論，亦沒有特別的想法。」

他再指從來沒有為任何事感到後悔，只會視作人生的經歷，又指這件事反映社會壓力，導致社會出現一班深受壓力的人，政府應多作關注。

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記者：游艾維

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