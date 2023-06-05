【創科發展】港大初創研發便攜兼效率高3D掃描儀　助太白海鮮舫修復重建

▲ 港大衍生的初創公司今（5日）公布轉化應用的科研成果。（左1）MetTactics行政總裁林素娥（左2）流形科技執行副總裁李博為。（梁凱婷攝）

香港大學今（5日）舉辦「Dream On 2023」創新創業日，港大衍生的初創公司公布轉化應用的科研成果。由港大校友成立的3D掃描重建技術初創公司，獲100多萬元資助研發掃描儀器，較市面裝置便攜及效率高，7分鐘可掃描800平分米，定價低於10萬元人民幣；儀器已為太白海鮮舫掃描，協助日後修復重建，亦有為歷史博物館掃描「香港故事」展館，輔助更新工程；另有初創公司獲300多萬元資助，研發「微流控晶片」分析病人癌症轉移後適用的藥物，預料2025年在瑪麗醫院進行臨床研究。

港大衍生初創公司流形科技執行副總裁李博為指，掃描儀器較市面裝置便攜、尺寸小，不足1公斤，同時效率高，7分鐘可掃描800平方米，較頂尖德國制儀器快近7倍；他又指，計劃於下半年至明年初推出市場，定價將低於10萬元人民幣，並透露已接獲價值數百萬元的訂單。

李博為亦指，已於本年3至4月為全港第一艘海上畫舫太白海鮮舫的內部及船舶外觀進行掃描，完成3D建築模型，並獲取結構資訊，支援其修復及重建工作；同時為歷史博物館掃描「香港故事」展館，輔助進行路線規劃及建築設計的更新工程。

港大衍生初創公司MetTactics藉港大超過300萬元資助研發「微流控晶片」，行政總裁林素娥指，9成癌症患者死於癌症轉移，現從癌症患者身上抽取體液，注射在晶片上，能夠捕獲轉移性癌細胞，及後進行基因排序分析，有助了解轉移癌症預後及癌症分期的資訊，並預測患者對藥物的反應及副作用，以致醫生能在1周內為患者制定精準治療方案，以免錯過治療黃金期。

林素娥又表示，微流控晶片加入蛋白塗層，模擬腫瘤微環境（即不同器官），可作為癌症轉移模型，進行快速、精準藥物篩選；同時，晶片，能夠降低假陽性比率，節省時間外，同時降低基因排序成本逾7至8倍。她更指，目標於2025年進行臨床測試，並會與瑪麗醫院及醫務化驗所合作，獲取真實病人樣本。

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記者：梁凱婷