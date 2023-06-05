【青年發展】企業暑期實習計劃復辦　阿里巴巴、騰訊等24間企業提供320個職位

▲ 「企業內地與海外暑期實習計劃」今日舉行啟動禮。（趙居逸攝）

近年受疫情影響暫停推行的「企業內地與海外暑期實習計劃」今年復辦，今日舉行啟動禮。政務司司長陳國基今日在啟動禮上向企業致感謝狀，出席的企業代表包括阿里巴巴、騰訊等企業。

陳國基表示，今年計劃一共提供超過320個實習崗位，遍布內地不同省市，例如粵港澳大灣區城市、北京、上海等，同時涵蓋不同海外國家，例如新加坡、泰國、印尼、菲律賓、英國和瑞典。涵蓋的行業亦十分豐富，包括金融、創科、物流、地產、零售、酒店以至公用事業等等。他強調，本屆政府非常重視青年發展，計劃是集結政府和企業力量，跨地域、跨界別為青年開拓新發展機遇的好例子。

民政及青年事務局局長麥美娟致辭時則表示，24間企業提供的320個實習職位，吸引1400多位同學申請，反映深受青年歡迎。她希望同學能好好把握寶貴機會，除了學習各種職場技能和專業知識外，還要善用實習以外的時間，多參與不同的活動，與不同單位的人多作溝通，從實習和日常生活中增長知識，積累經驗，擴闊視野。

40位大學生將赴深圳金融機構實習6周

另外，「港深青年金融機構實習計劃」亦於今日舉行啟動儀式。財政司司長陳茂波表示，計劃下，約40位香港的大學學生，可再僅20間深圳金融機構進行為期6星期的實習，並將會在廣州、珠海、中山等地進行內容豐富的學習和考察行程，更深入認識大灣區城市群的整體發展。

陳茂波相信，通過計劃，學生可深入了解區内城市的特色和就業市場、職場文化和發展機遇，並且拓闊視野，為未來的職業生涯規劃累積寶貴經驗和建立人脈網絡。

陳茂波續指，大灣區的經濟體量將進一步快速地增長、產業鏈持續升級、科技創新進程加速。「它將會是一個龐大、結合金融和創科雙引擎驅動的經濟體，未來機遇處處，大有可為。」

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記者：趙居逸