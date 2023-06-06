【暑期興趣班】招募韓團小小舞蹈練習生　細路學做偶像拍MV展現自信

▲ 喜歡聽K-Pop的小朋友，可以一嘗做偶像，學跳舞兼拍MV。

K-Pop是近年全球大勢，一眾女團男團的歌曲極洗腦，仿效偶像跳Cover舞流行好一陣子，近年再升級，坊間出現K-Pop舞蹈MV班，小朋友齊齊穿上舞台服裝，由練習生變身偶像，加強走位、表情管理拍攝MV，向鏡頭爆發自信與魅力。

▲ 小學員上MV班跳女團IVE的《After LIKE》。（湯致遠攝）

不少人慕名參加專攻K-Pop的香港舞蹈學校Prodance的課程，除了因為當中老闆有「星級Boss」ERROR隊長肥仔和MIRROR成員Stanley之外，Prodance的課程更是創新緊貼潮流。有關兒童課程，除了有常規的兒童K-Pop舞蹈班外，更有加入音樂錄影像元素的MV班，舞蹈教室變成表演舞台，小學員一隊人轉換不同的動線完成舞蹈，期間有專人攝影師拍片，上畢興趣班不久，就會獲得專人剪輯而成影片，將學識跳的歌曲變成MV，學員隨時可翻看自己的學習成果。

▲ 專攻K-Pop的香港舞蹈學校Prodance 5位主理人，包括ERROR隊長肥仔和MIRROR成員Stanley。（受訪者提供）

小朋友學跳舞拍MV

採訪當天，有2班小學員上MV班跳韓國大勢女團IVE的《After LIKE》，2班分別是Level 0及Level 1，皆是3人為一組。第一班小女孩穿上閃令令白衣裙配黑靴，家長額外為女兒化妝弄上辮髮，造型帥氣相當吸晴，小朋友隨節奏明快的歌曲，自信地跳舞擺動。

另一班高一級Level 1的3位女孩就穿著粉紅色背心配半截裙，服飾細節盡顯心思，腳上白鞋配上絲帶蝴蝶結，頭上戴了珍珠白絲帶雙層頭箍，走可愛甜美公主風格。她們隨音樂走位跳舞，不忘望實鏡頭，展示利落的隊型，到副歌部分整齊地做出《After LIKE》招牌動作，最後擺出甫士齊齊化身「結尾妖精」。

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練出自信心

Prodance導師Tsz Yau是其中一班的老師，教小朋友跳舞已有7年，她提及近年流行起MV班，跟常規班不同，常規班的小朋友是個人對老師學習舞步、協調等，而MV班學生已很熟悉舞步，他們需排走位，跟同學做出不同隊型圖案，考驗合作精神，亦要練出自信對鏡頭以及面部表情管理。

見到K-Pop女團在MV裡的面部表情豐富、有型，經常跟學生說如BLACKPINK，你要好似Lisa跳得犀利，好似Rosé、Jisoo的樣子好靚。而每次學生都很期待訂制造型服裝，問及著裙抑或褲，她們有妝扮去跳舞，自信心會爆棚，很開心。

▲ Tsz Yau老師跟學生齊齊看回影片，檢討如何做得更好。（湯致遠攝）

參加興趣班的小朋友大多熱愛K-Pop，Tsz Yau老師分享每期MV課程學一首歌，偏向會揀選出名的女團或男團，例如BLACKPINK，學生一聽到已經很興奮，又有aespa、New Jeans新一代女團， 像近期(G)I-DLE新歌《Queencard》學生琅琅上口，也會考慮納入課程，了解學生想學甚麼歌去決定，增加小學員興趣度、投入度。而有些很高難度的歌曲，如女團LE SSERAFIM，老師會以歌曲cover動作去決定，主要考慮是否適合小朋友的能力。

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入MV班要先評估

Prodance小朋友的課程架構，對象是4至12歲，按年齡再細分3層，4至6歲、6至9歲和9至12歲，當中又按小朋友能力分不同level。年幼小朋友一般主要開心跳為主，並訓練大小手肌、協調等。如學員要參加MV班，需由導師決定。Tsz Yau老師指出首4堂學動作，最尾第5堂練習及有「舞蹈熟悉度評估」。

此小評估不是追求分數，是學生自我挑戰，對該首歌熟悉程度有多少，老師進行評估發現小朋友很有信心，可以自己記畢整隻舞，有信心跳出來，會邀請他入MV班，不是最叻學生才可入。

Prodance創辦人之一Fai亦提及在MV班中，老師會幫學生排位夾隊型、擺甫士等，另外在場景方面有燈光設計，令拍攝時更有氣氛，而攝影師在拍攝過程會教學生如何對鏡頭，讓拍出來的MV更精采，待剪接團隊剪輯影片後，分享予家長，也會放上YouTube。

▲ Prodance創辦人之一Fai（右）和Wall（左）推廣K-Pop跳舞文化。（湛斯雅攝）

暑假限定MV班

臨近暑假，家長正為子女物色興趣班，Fai指出Prodance的暑假MV班特別些，不像常規班有評估的過程，所有參加學生都可以拍MV。

暑假時間長些，可以集中些如一星期上兩堂，老師和攝影師一邊了解學生的進度，一邊去構思MV如何去處理。假如小學員的進度未如理想，我們用拍攝方式、道具等助他們也能完成MV。又如較叻的學員，可以玩多些花款，如攝影師運用多些一鏡到底的拍攝手法，暑期班的彈性高很多。

暑期MV班會一如以往提供訂制服裝之外，另會有專業的化妝師駐場，讓小學員在拍攝日體驗，猶如入了攝影棚，當天特別搭場景，如加煙機凝造特別效果，另少不得造型照及MV成品。

▲ 7歲半Abigail在Prodance學跳K-Pop有兩年半。（湯致遠攝）

小學員與家長分享

7歲半Abigail在Prodance學跳K-Pop兩年半，起初媽媽不熟悉K-Pop，見女兒在家中喜歡跳BLACKPINK，有感女兒有少許跳舞天分，嘗試替她報讀跳K-Pop興趣班，直言只要女兒喜歡，沒有證書也不重要，如此細個找到興趣很難得，相信她會持續學習。

女兒在5歲學跳舞，有少許不協調，但她很努力嘗試去學習，至今學了2年半，她的協調、舞步完全超出我的期待，更很投入認真，為了星期六去學舞，平日會努力溫書。

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Abigail表示跳舞可以認識多些朋友，不只是學校的朋友，從不覺得好難或辛苦，「最鍾意跳些我鍾意的歌」。媽媽細數女兒所學的歌曲至少多達7首，當中有MV班，

會將女兒的MV分享給很多朋友、家人看，很開心滿足，尤其她跳了一段時間才入到MV班，這是見證她的努力成果。

Prodance 101 暑期MV課程2023

內容︰10堂包括舞蹈訓練和拍攝排位、MV及造型照拍攝服務、拍攝造型服、拍攝日化妝和髮型服務

學費︰$3,280（6月30日前早鳥優惠）

地點︰鑽石山總校、荃灣分校、 將軍澳分校

詳情︰https://prodancehk.com

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記者︰顏紫燕