【倫常慘案】東華三院高度關注近日多宗慘劇　多個單位提供情緒輔導服務

▲ (友心情FB圖片)

東華三院發言人表示，高度關注本港接連發生多宗不幸事件，東華三院高度關注並致力提供適時支援服務，透過本院服務單位，為有需要人士提供情緒輔導及即時危機評估，讓他們及早獲得所需的服務和支援。

該院提供以下服務及渠道，為市民提供即時支援﹕

1. 透過該院相關服務單位的社交媒體，包括友心情網上電台Facebook專頁及東華三院芷若園Instagram，為市民提供處理不安情緒的方法及資訊；

2. 東華三院芷若園為遭受暴力人士提供一站式的危機介入支援服務，包括: 24 小時熱線、庇護宿舍服務等，如市民正遭受家庭暴力，可以致電熱線18281求助；

3. 東華三院「友心情」網上電台是「香港首個關注精神健康的網上電台」，受情緒困擾的市民可致電心聆嚮導免費輔導服務6036 7531求助；亦將於6月6日（周二）安排精神健康流動宣傳車至深水埗區（位置包括元州商場、麗閣邨），為市民講解處理情緒困擾的方法，並為有需要人士提供精神健康評估、情緒輔導及轉介服務；

▲ 東華三院明日（6日）將安排精神健康流動宣傳車至深水埗區，為市民講解處理情緒困擾的方法。（東華三院提供圖片）

4. 東華三院賽馬會大角嘴綜合服務中心及東華三院余墨緣綜合服務中心為區內市民情緒支援服務及資訊，可親臨該中心或致電查詢。

東華三院賽馬會大角嘴綜合服務中心

地址﹕九龍大角咀通州街28號頌賢花園地下2號及9號

電話﹕2392 2133

東華三院余墨緣綜合服務中心

地址﹕九龍深水埗富昌邨富潤樓服務設施大樓五樓

電話：8108 1662

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責任編輯：陳展棋