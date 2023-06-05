【瘋狂駕駛】 私家車衝燈又逆線後撞巴士車尾　七旬翁涉危駕被捕

▲ 私家車在旺角彌敦道及登打士街交界懷疑逆線行駛。(互聯網)

一名73歲男司機，昨日(4日)駕駛一輛私家車在九龍多處「瘋狂駕駛」，在旺角及油麻地多次逆線行駛及衝紅燈，最後在美孚撞向一輛巴士車尾。警方今日(5日)表示，留意到相關片段，西九龍總區交通部人員經深入調查後，今午在長沙灣區拘捕一名73歲姓黎男司機，涉嫌「危險駕駛」，他正被扣留調查。

警方指，留意到近日網上流傳一段短片，片段中顯示昨日下午約4時一輛私家車在旺角彌敦道懷疑逆線行駛，對其他道路使用者構成危險。西九龍總區交通部人員經深入調查後，今日下午在長沙灣區拘捕一名73歲姓黎男司機，他涉嫌「危險駕駛」，正被扣留調查。



調查顯示，該輛私家車昨日下午4時在旺角彌敦道及登打士街交界懷疑逆線行駛，其後駛至油麻地眾坊街及廟街交界時懷疑逆線行駛及衝紅燈。當該私家車駛至荔枝角道一巴士站時懷疑失控撞向一輛巴士。該名73歲姓黎男司機眼受傷，清醒被送往瑪嘉烈醫院治理。



警方嚴厲譴責違例司機不負責的駕駛行為，除了妄顧行人安全構成危險，更往往是引致嚴重交通意外的真正原因，警方必定嚴正執法，絕不姑息。

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責任編輯：蘇文軒