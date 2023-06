▲ 《蜘蛛俠:飛躍蜘蛛宇宙》

動畫電影《蜘蛛俠:飛躍蜘蛛宇宙》(Spider-Man: Across The Spider-Verse)票房氣勢如虹,在美國開畫當日隨即登上今年美國開畫票房冠軍、動畫電影開畫票房史上第3位。

而在香港,《蜘蛛俠:飛躍蜘蛛宇宙》上映4日累積票房超過620萬元,是第一章《蜘蛛俠:跳入蜘蛛宇宙》(Spider-Man: Into the Spider-Verse)的1.8倍,網上出現不少討論劇情及彩蛋的文章,表示急不及待想看於明年3月上的Part 2《Spider-Man: Beyond the Spider-Verse》。

至於在全球,該片上映5天,票房已打入今年年度票房榜第8位,有望打入前三甲。

▲ 《蜘蛛俠:飛躍蜘蛛宇宙》