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【牛下女車神】李慧詩退役將轉任港隊教練　戰績彪炳曾2奪奧運獎牌

社會 20:45 2023/06/05

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「牛下女車神」李慧詩宣布退役。(資料圖片)

「牛下女車神」李慧詩宣布退役，將轉型成港隊短途組教練。李慧詩表示，特別感謝市民一直的支持及寵愛，「好多人都擁護我，令我不放棄去做一個好人，以及成為一個能幫助香港的人。」

香港體育學院今年4月底更新精英運動員名單時，李慧詩已不在名單上，而上月底「2023香港國際場地盃」她亦未有參賽，早前有媒體引述消息指她將轉任教練。而《體路》今日(5日)公開李慧詩的專訪，指她今日出席香港浸會大學的畢業禮，席間表示自己已經退役，而李慧詩的個人社交平台專頁亦轉發該報道，正式確認她退役的消息。

報道指，李慧詩在畢業禮致辭時，親口說出「end of my cycling life」，表示自己已結束單車運動員生涯。她提到今年初已大致決定退役，惟冀給予身邊人時間適應轉變而未有公布，並計劃於6月底至7月期間舉辦感謝宴，宴請運動員生涯中曾支援及協助她的人士，屆時再正式宣布退役。

李慧詩又感謝香港市民一直以來的支持及愛護，又指香港人的支持，令她努力去成為一個能幫助香港的人。至於未來動向，她稱稍後會轉任港隊短途組教練，但未確定上任日期。

現年36歲的李慧詩，自2004年開始職業運動員生涯，2010年在廣州亞運奪得一金一銅嶄露頭角，2012年起代表香港出戰過3屆奧運，其中在2012年倫敦奧運及2021年東京奧運，都成功贏得銅牌，成為香港首位在2屆奧運都取得獎牌的運動員。

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