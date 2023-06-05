【傑出科學家】浸大2名科學家當選歐洲科學院院士　代謝生理學及環境化學成就獲肯定

▲ 張安德中醫藥教授及中醫藥學院副院長（國際合作）賈偉獲選為歐洲科學院院士。 （浸大提供圖片）

浸會大學兩名傑出科學家賈偉及蔡宗葦，今年分別獲選為歐洲科學院院士及外籍院士，校方指，是次獲頒殊榮彰顯了賈偉在代謝與生理學領域的非凡貢獻，以及蔡宗葦在環境分析化學的卓越成就。

歐洲科學院成立於1988年，是一所在歐洲有廣泛代表性的科學、人文和文學學院，致力推動人文、法律、經濟、社會及政治科學、數學、醫學，以及所有自然和技術科學等學術範疇力臻卓越。該學院約5,000名院士均為頂尖的科學家和學者，當中包括83位諾貝爾獎得主。

浸大張安德中醫藥教授及中醫藥學院副院長（國際合作）賈偉於2019年加入浸大，研究主要集中於鑒別各種代謝疾病的生物標記，以及探索疾病發病所涉及的主要代謝通路機制。他目前擔任香港中醫藥表型組學研究中心主任，該中心是首個聚焦於本地以至全球的中醫藥表型組學中心，浸大指，在其領導下，中心吸引了全球頂尖人才從事高質素的分子和群體層面的轉化研究；其研究具有重大影響力，於「谷歌學術」引用次數超過35,000次，其「谷歌學者H指數」達88；他在2020、 2021和2022年連續3年被全球知名學術出版機構ELSEVIER評選為其中一位「中國高被引學者」。他至今出版了10本著作，獲得20多項專利，並在高影響力學術期刊發表超過500篇論文。他在浸大中醫藥學院任職期間發表的多篇論文，刊登在生物醫學領域中被引用次數排名在前百分之一的期刊。

蔡宗葦則是郭一葦環境與生物分析講座教授及環境與生物分析國家重點實驗室主任，分別在2003和2013年成立二噁英分析實驗室及環境與生物分析國家重點實驗室，並出任兩所實驗室的主任，浸大形容他對香港、大灣區以至內地的環境科學和人類健康研究有重要影響。他亦獲聯合國環境規劃署邀請，擔任《斯德哥爾摩公約》持久性有機污染物亞太地區報告的主要作者。他過去曾發表超過700篇科學論文，被引用約21,000次，其「Scopus H指數」達73。他在史丹福大學的「全球前2%頂尖科學家」名單中，連續多年在分析和環境科學範疇被評為全球被引用次數最高的研究人員。他是英國皇家化學會會士，其合作研究項目在2011年獲得國家自然科學二等獎。在2018年，他又獲得教育部高等學校科學研究優秀成果獎自然科學獎二等獎，以及獲中國環境科學學會頒發「消除持久性有機污染物傑出貢獻獎」。他在2003年獲國家自然科學基金頒發傑出青年獎，2013年獲國家教育部委任為「長江學者特聘教授」。

歐洲科學院成立於1988年，是一所在歐洲有廣泛代表性的科學、人文和文學學院，致力推動人文、法律、經濟、社會及政治科學、數學、醫學，以及所有自然和技術科學等學術範疇力臻卓越。該學院約5,000名院士均為頂尖的科學家和學者，當中包括83位諾貝爾獎得主。

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責任編輯：馮琪雅