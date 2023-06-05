【社會悲劇】醫管局熱線截至中午接獲45宗求助　精神健康諮詢委員會周五開會檢討精神健康　

▲ 過去4天共發生至少3宗社會悲劇。(湯致遠攝)

醫務衞生局表示，因應6月2日於鑽石山發生的不幸事件，精神健康諮詢委員會本星期五（9日）傍晚將舉行會議，就相關事件進行討論，並向政府提供意見，以提升市民的精神健康。



諮詢委員會會議的討論事項將包括：（一）醫院管理局（醫管局）精神科的服務模式及相關專業的人手；（二）為社區內精神復元人士提供的康復服務和支援，及對照顧者和社會上特定群組的精神健康支援；（三）減低公眾對有精神健康需要人士的誤解，以及（四）應對涉及暴力或對公眾精神健康構成廣泛影響的片段及網上資訊。



醫務衞生局和諮詢委員會高度關注該事件，會繼續全力與醫管局、勞工及福利局、教育局、衞生署、社會福利署等決策局及部門，以及社區內其他持份者保持緊密合作，檢視和進一步強化香港精神健康服務。



諮詢委員會於2017年12月成立，就精神健康政策向政府提供意見，協助政府制訂與精神健康相關的政策、策略及措施，以加強香港的精神健康服務。

社署於黃大仙舉辦講座 30名市民參與

另外，因應鑽石山兇案，因應黃大仙區早前發生的暴力事件，社會福利署今日（5日）晚上在鳳德社區中心舉辦情緒支援講座，為因事件受情緒困擾的市民提供輔導和協助。

講座有30名市民參與。社署的臨床心理學家在講座上向參加者講解因遇上特殊事故而產生情緒困擾的處理方法，協助他們面對是次事件可能引起的心理創傷。

講座亦設有小組分享環節，由臨床心理學家帶領參加者分享對事件的看法和感受，並為有需要的參加者提供即場輔導。社工亦識別有特別需要的個案，並會作進一步跟進。

社署呼籲仍然受情緒困擾的市民盡快尋求專業協助。社署的24小時電話熱線2343 2255提供電話輔導、支援及轉介服務。有需要的市民可隨時致電求助。

醫管局精神健康專線截至今日中午 接獲45宗個案求助

對於今日深水埗3名女嬰被母親殺害的悲劇，醫管局表示，留意到部分市民可能會出現不安情緒，醫管局精神健康專線會全力為市民提供情緒支援，有需要的市民可致電2466 7350，無須預約，專業醫護人員會提供協助。有關專線24小時運作，醫管局會加派人手全力為有需要的市民包括少數族裔人士提供情緒支援，協助受影響市民盡快處理不安的情緒。

發言人補充，自上星期五鑽石山發生的不幸事故後，截至今日中午12時，醫管局精神健康專線接獲45宗個案，並已由專業醫護人員提供情緒支援及協助。

