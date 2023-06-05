  • 29°C
香港時間 : 2023605日 (週一) 22:40
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 林作 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【綠色建築】金門建築獲科學基礎減碳目標倡議認證　成大中華區首家獲認證建築公司

社會 22:11 2023/06/05

分享：

分享：

熱門 林作 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

（金門圖片）

金門建築今日（5日）宣佈獲「科學基礎減碳目標倡議」認證，是大中華地區首間獲得此項認證的建築工程公司。

金門建築過去承諾從2021年起，透過早期工地電氣化、部署電力機械設備及電車、提高能源效率和採用現代建築方式，於2033年前減少指定範圍55%溫室氣體排放。

金門建築亦承諾由商品及服務採購入手，從2021年起至2033年間，將指定範圍的絕對溫室氣體排放量減少33%，包括將結構鋼模組化及重用、採用低碳混凝土、購入低碳鋼材、通過設計和建築方式充分利用建材，以及選擇低碳足跡的替代材料。

相關承諾涵蓋金門建築在香港、澳門、中國內地及新加坡所有業務，包括直接、間接及供應鏈產生的溫室氣體排放。金門亦會支持客戶實現淨零碳排放的目標，並已採取措施，例如採用多種獲低碳認證的混凝土，引進香港首台電動履帶式起重機等。

金門自2023年起只會購買電動車來滿足任何新的乘用車需求，最近亦在將軍澳的設施，根據上網電價補貼政策連接的太陽能板規模擴大一倍。

金門總裁歐嘉榮表示，金門建築矢志擺脫高碳行為，並邁向更長遠及可持續的解決方案。雖然過程充滿挑戰，不過為了客戶、員工和地球的健康，相信這是最正確的決定。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳梓蔚

相關文章

【人力資源】孫玉菡指高才通已有1萬宗獲批　積極考慮建造業、運輸業輸入勞工
14:06 2023/03/29
【人力資源】孫玉菡指高才通已有1萬宗獲批　積極考慮建造業、運輸業輸入勞工
【勞工短缺】建造業人手不足擬引外勞　工會籲政府改善本地勞工待遇吸引新人入行
13:50 2023/05/24
【勞工短缺】建造業人手不足擬引外勞　工會籲政府改善本地勞工待遇吸引新人入行
【輸入外勞】工聯會反對無節制輸入外勞　建造業總工會：5月底2成工友無工開
17:11 2023/06/02
【輸入外勞】工聯會反對無節制輸入外勞　建造業總工會：5月底2成工友無工開

你可能感興趣

【人力資源】孫玉菡指高才通已有1萬宗獲批　積極考慮建造業、運輸業輸入勞工
14:06 2023/03/29
【人力資源】孫玉菡指高才通已有1萬宗獲批　積極考慮建造業、運輸業輸入勞工
【勞工短缺】建造業人手不足擬引外勞　工會籲政府改善本地勞工待遇吸引新人入行
13:50 2023/05/24
【勞工短缺】建造業人手不足擬引外勞　工會籲政府改善本地勞工待遇吸引新人入行
【輸入外勞】工聯會反對無節制輸入外勞　建造業總工會：5月底2成工友無工開
17:11 2023/06/02
【輸入外勞】工聯會反對無節制輸入外勞　建造業總工會：5月底2成工友無工開
電動車 可持續發展 工程 中國 將軍澳

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【深水埗殺女案】3名幼女搶救無效不治　身上無刀傷疑被焗死
今日 12:32
【深水埗殺女案】3名幼女搶救無效不治　身上無刀傷疑被焗死
【深水埗殺女案】報案母親承認殺女謊稱丈夫犯案　3名女童昏迷送院不治【不斷更新】
今日 16:21
【深水埗殺女案】報案母親承認殺女謊稱丈夫犯案　3名女童昏迷送院不治【不斷更新】
【深水埗殺女案】案情疑點重重報案母親承認殺害女兒　父親疑在場助查未被鎖上
今日 13:08
【深水埗殺女案】案情疑點重重報案母親承認殺害女兒　父親疑在場助查未被鎖上