【綠色建築】金門建築獲科學基礎減碳目標倡議認證　成大中華區首家獲認證建築公司

▲ （金門圖片）

金門建築今日（5日）宣佈獲「科學基礎減碳目標倡議」認證，是大中華地區首間獲得此項認證的建築工程公司。

金門建築過去承諾從2021年起，透過早期工地電氣化、部署電力機械設備及電車、提高能源效率和採用現代建築方式，於2033年前減少指定範圍55%溫室氣體排放。

金門建築亦承諾由商品及服務採購入手，從2021年起至2033年間，將指定範圍的絕對溫室氣體排放量減少33%，包括將結構鋼模組化及重用、採用低碳混凝土、購入低碳鋼材、通過設計和建築方式充分利用建材，以及選擇低碳足跡的替代材料。

相關承諾涵蓋金門建築在香港、澳門、中國內地及新加坡所有業務，包括直接、間接及供應鏈產生的溫室氣體排放。金門亦會支持客戶實現淨零碳排放的目標，並已採取措施，例如採用多種獲低碳認證的混凝土，引進香港首台電動履帶式起重機等。

金門自2023年起只會購買電動車來滿足任何新的乘用車需求，最近亦在將軍澳的設施，根據上網電價補貼政策連接的太陽能板規模擴大一倍。

金門總裁歐嘉榮表示，金門建築矢志擺脫高碳行為，並邁向更長遠及可持續的解決方案。雖然過程充滿挑戰，不過為了客戶、員工和地球的健康，相信這是最正確的決定。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳梓蔚