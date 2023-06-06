【REVISIT 張敬軒演唱會】軒公馬拉松Encore冧熱情觀眾　張敬軒頭場歌單曝光【多圖】

▲ 軒公張敬軒連場歌舞送驚喜！

一連11場的《Revisit張敬軒演唱會》於昨晚（5日）假香港會議展覽中心舉行，軒公張敬軒坦白是近數年首次看見歌迷的「真面目」。

雖然這次是加場及補場演出，但張敬軒與團隊調整了歌單，除了轉換部分曲目，更加添了新衫，製作依舊一絲不苟，務求為觀眾帶來多姿多采，極盡視聽之娛的演出。

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載歌載舞炸爆舞台

演唱會甫一開始，軒公便與16位舞蹈員載歌載舞演繹了《Deadline》、《Sweet Escape》及《Stop The Time》3首快歌，炒熱現場的氣氛。

眾人走到T台的最前方，與台下觀眾作近距離接觸時，令全場氣氛高脹，辣㷫全場。

勁歌熱舞過後，軒公表示這次雖然是加場及補場演出，但很開心相隔半年後踏足全新景象的會展。

由於昨晚是新買飛的場次，他很感謝「新朋友」的愛戴，撲飛入場欣賞。

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每首均是心機之作

分享過感受後，軒公便為大家送上連串驚喜，例如演繹了新加入歌單的《單打獨鬥》、《悲劇人物》；滲入了中樂元素的《風起了》、《夜宴》及《迷失表參道》；以鋼琴自彈自唱的《靈魂相認》及《遙吻》；邊起舞邊向觀眾瘋狂派心甜到漏的《懷舊情人》等等，軒仔在每個環節都加添了新意，可見他落足心機炮製這次補場，絕對誠意十足。

到了Encore的部分，軒仔特別獻唱了最新單曲《隱形遊樂場》，配合煙花、大銀幕的影像，以及軒仔的歌聲，彷彿瞬間到了MV的拍攝現場，親身感受那份莫明的感動。

在唱過國語歌《無能為力》及《雪花抄》後，熱情的觀眾表示不夠喉，軒公繼續Encore唱出《青春常駐》、《預言書》及《我的天》，隨後首場演出亦圓滿結束。

▲ （越玲瓏 攝）

《REVISIT 張敬軒演唱會》頭場歌單

1. Deadline

2. Sweet Escape

3. Stop the Time

4. 單打獨鬥

5. 悲劇人物

6. 風起了

7. 夜宴

8. 迷失表參道

9. 狐

10. 隱形人

11. 傾慕

12. 裝睡的情人

13. 靈魂相認（自彈自唱）

14. 遙吻（自彈自唱）

15. 懷舊情人

16. 無城有愛

17. 兩座位跑車

18. 潛水

19. 惜愛

20. 叮噹可否不要老

21. 隱形遊樂場

22. 無能為力（國語）

23. 雪花抄

24. 青春常駐

25. 預言書

26. 我的天

記者：梁樂欣

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