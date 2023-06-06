【外遊注意】澳洲女星飲料疑被落藥　Monique Morley雙腳乏力：視線只離開飲料5秒

▲ 澳洲真人騷女星Monique Morley疑被落藥，整個人癱瘓數小時。

澳洲真人騷女星Monique Morley早前與友人出國旅遊遇上驚險事件，飲料懷疑被落藥，喝後感到頭暈噁心之餘，幾乎感覺不到自己的腿部！

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5秒鐘被下手

Monique Morley與一名女友人在加勒比海度假期間，有一天中午到了一間酒吧消遣，突然一名陌生男子靠近她們，Monique Morley感到奇怪：「這名男子硬要從我們前面走過去，這實在很奇怪，因為酒吧當時很空，所以我轉過身去看陽台外的風景。」

轉身只有5秒時間，她喝回飲料後便感覺不適，腿部不太能動。於是，她問女友人有否同樣的感覺，才懷疑自己被落藥。

▲ （Instagram圖片）

癱瘓數小時

其後即要求與女友人離開，Monique Morley感覺到暈眩及噁心。由於腿部不能動，整個人幾乎癱瘓，維持了數小時才能走路。她表示：「我不確定我為何會成為被下手的目標，可能他們想偷我的手機或手袋，幸好我及時發現離開。」

她藉著自己的經歷提醒外遊女性，要注意自己的飲料，到酒吧或夜店消遣最好與信任的人同行：「相信自己的直覺，立即離開讓你感到不舒服的情況。」

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