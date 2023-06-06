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【僱主難題】外傭入屋不足1個月疑患癌　港媽愁爆想解僱︰我唔想醫佢

親子 10:36 2023/06/06

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有外傭入屋不足一個月疑患癌，僱主愁爆想解僱她。

外傭一旦患重病，有僱主苦惱應如何處理。一名港媽於社交平台分享，外傭入屋不足一個月疑患癌，她愁爆想解僱對方，又擔心處理不當要負上法律責任，因而請求其他網民僱主。

該名港媽於「親子王討論區」以「急！姐姐到咗屋企未一月，宜家懷疑惡性腫瘤！」為題發帖，表示外傭曾在親戚家工作數年，表現令人滿意。因親戚移民，剛好港媽一家需外傭幫忙，於是聘請了她。外傭入職驗身沒問題，可是入屋一個多星期就表示頸腫，後來求醫出現壞消息。

幫佢book咗政府診所睇醫生，估唔到醫生俾咗封轉介信，話佢可能係淋巴瘤。

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擔心解僱外傭有法律責任

港媽有感接觸外傭時間太短，不知對方有心隱瞞還是無意。她想解僱外傭姐姐，向朋友、僱傭公司及勞工處了解，勞工處回覆「冇病假紙、確診證明，我哋炒佢法律上係冇問題嘅」，僱傭公司卻指「睇吓醫生點講先，因為有咗轉介信，我哋用咩理由炒，都係有機會被工人告。」朋友則叫她趕快解僱，否則有確診證明就不能炒。

僱主是港媽的丈夫，他害怕被控告，暫時仍猶疑不決。另一方面，政府診所職員來電話請外傭再驗血一次。港媽為此苦惱，坦言︰

如果要我醫佢，我真係唔想……要我無啦啦醫個非親非故、相處唔到一個月嘅人，我真係做唔到。

她原聘請外傭照顧小朋友，現在卻為他們帶來另一難題，如果外傭患癌，除了金錢問題外，他們心理壓力亦很大。她問網民「我宜家可以點做好？點做先可以保護到我個屋企？」

網民︰回鄉是最好選擇

網民紛紛給予意見，有人指「我會用俾多一個月工，勸她自己辭職，回鄉是最好的選擇，擔心萬一情況嚴重返唔去」、「真心講，唔好帶佢睇任何私家醫生，因為成本不菲」。有網民分享外傭患病僱主的處理手法︰

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責任編輯︰王明芳

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