【天氣酷熱】朱偉林：老師可按活動空間及學生年級需要　安排室內進行體育課

▲ 新界校長會副主席、鳳溪第一小學校長朱偉林。（資料圖片）

本港天氣持續酷熱，教育局近日更新《香港學校體育學習領域安全指引》，提醒學校在進行體能活動時，當有酷熱天氣警告、高溫天氣持續或天氣極端酷熱，應提高警惕，並建議將戶外活動盡量安排在早上或下午較後的時間進行。新界校長會副主席、鳳溪第一小學校長朱偉林今（6日）出席電台節目指，有關指引可為學校提供參考，並相信老師有專業判斷，能夠留意學生精神狀態，並可就活動空間及學生年級需要作安排，包括於室內進行體育訓練。

朱偉林表示，有關指引可作為提示，為學校提供參考，包括提醒老師在酷熱天氣下，減低學生在陽光下暴曬的機會；並注意在戶外進行體育活動的時間，相應增加學生休息時間，提醒他們多喝水以補充水分、做好防曬措施、帶備手帕等。他相信，作為老師有專業判斷，會關注場地氣溫，亦能夠留意學生精神狀態，適時提醒他們若出現頭暈、噁心等徵狀時，應立刻停止活動。

朱偉林又指，在酷熱天氣警告發出後，個別地區有機會存在溫差，學校應視區域狀況作出安排，並以所屬學校位於北區為例，天氣較為酷熱，會多加留意指引。

學校室內體育場地有限，朱偉林建議，老師可按活動空間及學生年級需要，制定適合的體能活動，並安排個別體育課堂於室內進行，包括可於禮堂、活動中心及雨天操場，進行律動、跳舞、跳繩及簡單拍球等訓練，更稱高抬腿、後踢等訓練「強度不少」，不會影響體育堂強度。他又指，學校亦可於課室上體育課，進行線上學習或觀看有關影片，以視像及電子模式向學生教授知識、技能及態度，學習欣賞及鑑賞；並可進行靜態體育活動，如簡單伸展，減低學生在陽光下暴曬的時間。

活動空間調配而言，朱偉林指各校已編好時間表，進行調整亦不容易，但認為班別之間能夠互相配合，交換使用室內場地，如一半時間在課室、一半時間在雨天操場，以騰出空間。

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記者：梁凱婷