【天氣報告】黃色暴雨警告信號正懸掛　今明本港有驟雨及狂風雷暴

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香港天文台在今（6日）上午10時20分發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。

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天文台指，大雨可能引致山洪暴發，呼籲市民應遠離河道，可能受河道氾濫影響的市民應採取適當的預防措施，以避免損失。

本港天氣轉趨不穩，驟雨情況會持續至下周三（14日），天文台解釋，位於海南島附近的季風低壓正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴，但其中心附近的雲團組織仍然較為鬆散。預料該季風低壓會在今明兩日移向北部灣一帶。受其外圍環流影響，今明兩日廣東沿岸風勢較大，間中有驟雨及狂風雷暴，局部地區雨勢較大。天文台呼籲市民留意天氣變化。

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責任編輯：陳麗娜