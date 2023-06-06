  • 28°C
香港時間 : 2023606日 (週二) 10:52
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 林作 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【天氣報告】黃色暴雨警告信號正懸掛　今明本港有驟雨及狂風雷暴

社會 10:35 2023/06/06

分享：

分享：

熱門 林作 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

（資料圖片）

香港天文台在今（6日）上午10時20分發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。

最新影片推介

TOPick診症室
【TOPick診症室】小五生持續失眠6年情緒崩潰　醫生分享常見後遺症及療法

天文台指，大雨可能引致山洪暴發，呼籲市民應遠離河道，可能受河道氾濫影響的市民應採取適當的預防措施，以避免損失。

本港天氣轉趨不穩，驟雨情況會持續至下周三（14日），天文台解釋，位於海南島附近的季風低壓正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴，但其中心附近的雲團組織仍然較為鬆散。預料該季風低壓會在今明兩日移向北部灣一帶。受其外圍環流影響，今明兩日廣東沿岸風勢較大，間中有驟雨及狂風雷暴，局部地區雨勢較大。天文台呼籲市民留意天氣變化。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜

相關文章

【極端酷熱】林超英用USB風扇堅拒開冷氣　網民：等我開埋你個份
19:46 2023/05/31
【極端酷熱】林超英用USB風扇堅拒開冷氣　網民：等我開埋你個份
【極端酷熱】持續高溫慎防熱衰竭中暑　消防處提醒中暑後勿做兩件事
12:30 2023/06/01
【極端酷熱】持續高溫慎防熱衰竭中暑　消防處提醒中暑後勿做兩件事
【天氣】天文台：今年春季異常溫暖　平均氣溫歷來第六高
17:29 2023/06/02
【天氣】天文台：今年春季異常溫暖　平均氣溫歷來第六高

你可能感興趣

【極端酷熱】林超英用USB風扇堅拒開冷氣　網民：等我開埋你個份
19:46 2023/05/31
【極端酷熱】林超英用USB風扇堅拒開冷氣　網民：等我開埋你個份
【極端酷熱】持續高溫慎防熱衰竭中暑　消防處提醒中暑後勿做兩件事
12:30 2023/06/01
【極端酷熱】持續高溫慎防熱衰竭中暑　消防處提醒中暑後勿做兩件事
【天氣】天文台：今年春季異常溫暖　平均氣溫歷來第六高
17:29 2023/06/02
【天氣】天文台：今年春季異常溫暖　平均氣溫歷來第六高
颱風 天氣 香港 暴雨 天文台

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【深水埗殺女案】3名幼女搶救無效不治　身上無刀傷疑被焗死
12:32 2023/06/05
【深水埗殺女案】3名幼女搶救無效不治　身上無刀傷疑被焗死
【深水埗殺女案】報案母親承認殺女謊稱丈夫犯案　3名女童昏迷送院不治【不斷更新】
16:21 2023/06/05
【深水埗殺女案】報案母親承認殺女謊稱丈夫犯案　3名女童昏迷送院不治【不斷更新】
【深水埗殺女案】案情疑點重重報案母親承認殺害女兒　父親疑在場助查未被鎖上
13:08 2023/06/05
【深水埗殺女案】案情疑點重重報案母親承認殺害女兒　父親疑在場助查未被鎖上