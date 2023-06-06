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Netflix《璀璨帝國》Anna Shay逝世　軍火商後人終年62歲 　

娛樂 10:48 2023/06/06

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熱門 林作 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

Netflix人氣真人實境騷《璀璨帝國》（Bling Empire）內，以超豪華排場被稱「比華利山女王」的亞裔美國富婆Anna Shay在6月5日逝世，Anna Shay的家屬於6月5日發聲明，證實她在當天因中風離世，終年62歲。

家屬聲明表示：「（我們）很悲傷地宣布，一位慈愛的母親、祖母、魅力四射的明星及我們最耀眼的陽光，Anna Shay因中風去世，享壽62歲。Anna Shay教會我們許多關於如何不過於嚴肅的生活，以及如何享受美好事物。她對我們人生的影響將永遠被懷念，但永遠不會被遺忘。」

Anna Shay

軍火商後人

Anna Shay是俄羅斯軍火商的後人，父親Edward Shay是從事軍火生及國防科技生意，而她的媽媽是日美混血兒。Anna Shay在日本出生，8歲到美國生活。

身家估計達6億美元的她，在《璀璨帝國》不時騷超豪排場，讓觀眾感受到何謂「貧窮限制了我的想像」而受矚目。而她為人十分爽直，而且十分照顧朋友朋友，因此獲得不少觀眾歡心。

Anna Shay

Anna我只是做我自己

比如她知道模特兒Kevin並不是有錢仔，由此特別請名牌Dior派專人帶最新服裝系列到家中並邀Kevin試衫，合身的衣服鞋履全部都送給Kevin。

另外，她不時用私人飛機接法籍好友Florent到洛杉磯Shopping，更特別為對方舉行豪華派對及送數十萬鑽石手鏈做生日禮物。

Anna Shay生前曾表示沒預料到自己會從《璀璨帝國》節目中獲得這麼大的成功：「我甚至沒有想到會在鏡頭前，我其實很害羞，只是順其自然地應對每一個情況。我只是做我自己。」

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